Huawei HarmonyOS установлена более чем на 55 млн смартфонов

С 2019 года китайская компания Huawei Technologies, попав под мощнейшие американские санкции, была вынуждена приспосабливаться к ним и выживать, простившись со статусом крупнейшего в мире производителя смартфонов. В последующие годы появились процессоры собственной разработки, выпускаемые в Китае, а также операционная система HarmonyOS, которая сейчас установлена на 55 млн смартфонов.

Источник изображения: Huawei Technologies

Данную статистику привёл накануне заместитель министра промышленности и информационных технологий КНР Кэ Цзи Синь (Ke Jixing), как отмечает South China Morning Post. По состоянию на конец марта, под управлением HarmonyOS работало более 55 млн смартфонов, как заявил чиновник. Во время пресс-конференции во вторник он сообщил, что разработанное в Китае программное обеспечение типа операционных систем и баз данных постепенно улучшается. Пользовательский опыт тоже становится лучше по сравнению с первыми годами присутствия этого ПО на рынке, по его словам.

HarmonyOS в конце 2024 года обошла по популярности Apple iOS в Китае, а по состоянию на начало 2025 года уступала только Google Android в качестве самой популярной операционной системы на рынке, по данным Counterpoint Research. В конце 2025 года её пришлось столкнуться с усилившейся конкуренции со стороны iOS в связи с выходом на китайский рынок семейства Apple iPhone 17, которое оказалось весьма популярным. HarmonyOS откатилась на третье место с 16 % китайского рынка, на втором снова оказалась iOS с 22 % рынка, а первое осталось за Android (61 %).

Заместитель министра также отметил успехи китайских ИИ-моделей с открытым исходным кодом. Власти КНР, по его словам, будут прилагать усилия по интеграции технологий ИИ в различных отраслях национальной экономики, способствуя дальнейшему развитию экосистемы программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Теги: huawei, huawei technologies, harmonyos, harmony os, китайские производители
