xAI выпустила Grok 4.3: более дешёвую ИИ-модель с упором на агентские задачи и практическую эффективность

Компания xAI Илона Маска (Elon Musk) выпустила ИИ-модель Grok 4.3, снизив стоимость входных токенов на 40 %, а выходных — на 60 % по сравнению с Grok 4.20. Модель набрала 53 балла по Intelligence Index компании Artificial Analysis — выше предшественницы, но ниже флагманов OpenAI и Anthropic.

Grok 4.3 рассчитана на разработчиков и бизнес: ИИ-модель самостоятельно ищет информацию в интернете и соцсети X, запускает код на Python, выполняет поиск по файлам (RAG) и генерирует документы в форматах Excel, PDF и PowerPoint. Разработчик xAI Эрик Цзян (Eric Jiang) подчеркнул, что при создании модели ставку делали на скорость, низкую цену и вызовы инструментов. Grok 4.3 работает со скоростью 100 токенов в секунду и поддерживает контекстное окно в 1 млн токенов.

Миллион входных токенов стоит $1,25, а миллион выходных — $2,50, а последняя дата обучающих данных — декабрь 2025 года. Функция рассуждения в Grok 4.3 включена по умолчанию, поэтому модель всегда «думает» перед каждым ответом, а токены при рассуждении стоят столько же, сколько и обычные выходные токены. Grok 4.3 доступна через OpenRouter, программный интерфейс (API) xAI и агент Hermes. Полученный результат у новинки по Intelligence Index чуть выше, чем у Muse Spark и Claude Sonnet 4.6, и на четыре пункта больше, чем у предшественницы Grok 4.20, но заметно ниже флагманских моделей OpenAI и Anthropic.

Полный прогон ИИ-модели на всех тестах Artificial Analysis обходится всего в $395 — против $3959 у GPT-5.5 и $4811 у Claude Opus 4.7. По оценке сервиса, Grok 4.3 вышла на Парето-фронт — границу лучшего баланса производительности и цены.

По GDPval-AA — тесту, который измеряет способности ИИ на задачах, приближенных к реальной интеллектуальной работе, — рейтинг Эло у Grok 4.3 подскочил на 321 пункт и достиг 1 500. Модель обошла Gemini 3.1 компании Google, однако GPT-5.5 компании OpenAI по-прежнему лидирует с отрывом в 276 пунктов Эло.

Другие тесты оказались к новинке менее благосклонны. Andon Labs, которая заставляет ИИ-модели управлять снэковым автоматом, отмечает провалы в автономных агентских задачах: модель порой бездействует вместо того чтобы действовать. «Похоже, у неё нарколепсия: она предпочитает спать по несколько дней подряд, а не действовать», — пишут в Andon Labs. Независимый сервис Vals AI поставил Grok 4.3 на первое место в тестах по анализу судебной практики (англ. — CaseLaw) и корпоративных финансов (англ. — CorpFin), но на общих тестах по написанию кода и на сложных математических задачах модель заняла лишь 13-е место.

Помимо Grok 4.3, xAI запустила бета-версию агентского режима Agent Mode для Grok Imagine через веб-интерфейс Grok. Режим рассчитан не на отдельные запросы, а на длительные творческие проекты: ИИ-агент планирует, генерирует, редактирует и дорабатывает материалы. По словам xAI, инструмент подходит для создания минутного фильма или продуктовых историй. Агентский режим включается в поле ввода в левом нижнем углу веб-интерфейса и требует платной подписки.