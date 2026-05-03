Сегодня 03 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI без лишнего шума изменила правила...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI без лишнего шума изменила правила работы с персональными данными пользователей ChatGPT

В последний день апреля OpenAI опубликовала на своём сайте новое пользовательское соглашение, которое распространяется на клиентов ChatGPT в США. Новые условия определяют, как будут обрабатываться, храниться и передаваться персональные данные десятков миллионов пользователей. Помимо прочего, OpenAI не скрывает, что теперь ChatGPT является своего рода рекламной платформой.

Источник изображения: Unsplash, Jonathan Kemper

Источник изображения: Unsplash, Jonathan Kemper

Официально утверждено положение, которое обкатывалось в этом году в экспериментальном режиме. Пользователи бесплатного тарифа и подписчики плана ChatGPT Go за $8 в месяц должны будут смириться с тем, что OpenAI анализирует их переписку в чат-боте для адресной демонстрации рекламных объявлений. Алгоритм учитывает историю запросов и просмотров рекламы. При этом рекламодатели не получают персональной информации о пользователях и не видят историю переписки в ChatGPT, они только видят сводную статистику просмотров и переходов по ссылкам. Реклама перестала быть бета-функцией в ChatGPT, официально перейдя на коммерческие рельсы.

Во-вторых, желающие найти пользователей ChatGPT среди абонентов в своей адресной книге могут загрузить её в чат-бот, но при этом OpenAI получит доступ к контактной информации даже тех людей из справочника, которые её продуктами не пользуются вообще, и у них не будет возможности воспротивиться этому. Фактически, у OpenAI появляется возможность выстроить граф социальных связей каждого пользователя.

Политика обработки персональных данных пользователей ChatGPT теперь сильно различается для США и ЕС, а также всего остального мира. В первом случае OpenAI оставляет за собой право делиться некоторыми данными пользователей с маркетинговыми партнёрами в рекламных целях. Во всём остальном мире подобные трансферы персональных данных пользователей ChatGPT не предусмотрены.

Кроме того, OpenAI получает от рекламных партнёров обратную связь о покупках, которые клиенты ChatGPT совершают в результате перехода по ссылкам в рекламных объявлениях. Эта статистика будет использоваться для оценки эффективности рекламных кампаний, проводимых OpenAI в сотрудничестве с партнёрами.

В новой редакции пользовательского соглашения OpenAI также указываются сроки хранения данных клиентов. Удалённая по инициативе самого пользователя информация самой OpenAI очищается через 30 дней. Временные сессии в чат-боте удаляются автоматически. Впрочем, предусмотрен обширной перечень исключений. Если речь идёт о каких-то финансовых транзакциях, либо нелегальной деятельности или оскорблениях, то сроки хранения данных о переписке пользователей увеличиваются. Если пользователь уличён в нарушении политики OpenAI, то его данные могут сохраняться неограниченное время для возможных дальнейших разбирательств.

Есть и ещё один аспект, связанный с хранением данных пользователей ChatGPT. По иску The New York Times об авторских правах все пользовательские данные в период с апреля по сентябрь 2025 года хранятся на специальном защищённом ресурсе, доступ к которому имеют только специалисты OpenAI по безопасности и юриспруденции.

В целом, американским пользователям ChatGPT теперь следует иметь в виду, что без более дорогих тарифных планов OpenAI оставляет за собой право более свободно распоряжаться их данными, даже если они касаются людей из перечня контактов пользователей. Упор в деятельности ChatGPT на рекламу также может повлиять на работу с сервисом корпоративных клиентов, которые столкнутся с продвижением товаров и услуг рекламодателей. Это также придётся учитывать в работе с ChatGPT.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google Gemini научился по простым запросам генерировать файлы Word, Excel и других форматов
Google готова показывать рекламу в Gemini — OpenAI уже делает это в ChatGPT
ChatGPT Plus потеряет 80 % подписчиков в этом году — зато более дешёвый тариф ChatGPT Go расширит аудиторию в 37 раз
76 % всей украденной за 2026 год криптовалюты осели в КНДР
Власти США намерены резко ускорить устранение критических уязвимостей в IT-системах
Китайский суд запретил увольнять людей ради замены их ИИ
Теги: openai, chatgpt, персональные данные, пользовательские данные, пользователи
openai, chatgpt, персональные данные, пользовательские данные, пользователи
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Google опубликовала и сразу удалила приложение экспериментального ИИ-помощника COSMO
Учёные создали искусственные нейроны, сигналы которых живой мозг воспринял как свои
«Как же круто это выглядит»: игроков впечатлил сюжетный трейлер российского боевика «Война Миров: Сибирь»
Анонсирован симулятор железнодорожного магната Steam to Electric с безумными, но исторически достоверными поездами — первый трейлер и подробности
OpenAI без лишнего шума изменила правила работы с персональными данными пользователей ChatGPT
Прощай, Дживс: поисковая система Ask.com закрылась спустя четверть века 33 мин.
Sony придётся выплатить $7,8 млн пользователям PlayStation Network по коллективному иску 2 ч.
xAI выпустила Grok 4.3: более дешёвую ИИ-модель с упором на агентские задачи и практическую эффективность 2 ч.
OpenAI превратила Codex из инструмента для программистов в универсального рабочего ИИ-агента 2 ч.
Новая статья: Windrose — пираты в моде при любой погоде. Предварительный обзор 9 ч.
76 % всей украденной за 2026 год криптовалюты осели в КНДР 16 ч.
Власти США намерены резко ускорить устранение критических уязвимостей в IT-системах 18 ч.
Китайский суд запретил увольнять людей ради замены их ИИ 18 ч.
Незнакомые QR-коды опасны: Microsoft зафиксировала рост фишинга через такие метки на 146 % 18 ч.
Неоклауд Nebius Воложа поглотит стартап Eigen, который делает ИИ-системы быстрее и дешевле 20 ч.
Выросли в цене даже восстановленные игровые консоли Sony PlayStation 5 35 мин.
С новой линии в Неваде сошёл первый серийный электрический грузовик Tesla Semi 3 ч.
Meta увеличила прогноз по капзатратам на год из-за роста цен и затрат на ЦОД 9 ч.
Qualcomm готовится поставлять чипы гиперскейлеру — инвесторы довольны, поскольку на мобильном направлении не всё гладко 10 ч.
NASA зальёт деньгами производителей лунных посадочных модулей — без них база на Луне не появится 18 ч.
Поиском мест для добычи воды на Марсе займутся дроны с георадарами 19 ч.
«Большая четвёрка» гиперскейлеров увеличит капзатраты до $725 млрд 20 ч.
AMD EPYC и NVIDIA RTX Pro Blackwell: QNAP представила хранилище QAI-h1290FX для ИИ-задач 20 ч.
NVIDIA сворачивает продажи ряда модулей Jetson из-за роста цен на память LPDDR4 20 ч.
Искусственный коллективный разум: роботы-муравьи научились строить и разрушать без сложного ИИ 21 ч.