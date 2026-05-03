OpenAI без лишнего шума изменила правила работы с персональными данными пользователей ChatGPT

В последний день апреля OpenAI опубликовала на своём сайте новое пользовательское соглашение, которое распространяется на клиентов ChatGPT в США. Новые условия определяют, как будут обрабатываться, храниться и передаваться персональные данные десятков миллионов пользователей. Помимо прочего, OpenAI не скрывает, что теперь ChatGPT является своего рода рекламной платформой.

Официально утверждено положение, которое обкатывалось в этом году в экспериментальном режиме. Пользователи бесплатного тарифа и подписчики плана ChatGPT Go за $8 в месяц должны будут смириться с тем, что OpenAI анализирует их переписку в чат-боте для адресной демонстрации рекламных объявлений. Алгоритм учитывает историю запросов и просмотров рекламы. При этом рекламодатели не получают персональной информации о пользователях и не видят историю переписки в ChatGPT, они только видят сводную статистику просмотров и переходов по ссылкам. Реклама перестала быть бета-функцией в ChatGPT, официально перейдя на коммерческие рельсы.

Во-вторых, желающие найти пользователей ChatGPT среди абонентов в своей адресной книге могут загрузить её в чат-бот, но при этом OpenAI получит доступ к контактной информации даже тех людей из справочника, которые её продуктами не пользуются вообще, и у них не будет возможности воспротивиться этому. Фактически, у OpenAI появляется возможность выстроить граф социальных связей каждого пользователя.

Политика обработки персональных данных пользователей ChatGPT теперь сильно различается для США и ЕС, а также всего остального мира. В первом случае OpenAI оставляет за собой право делиться некоторыми данными пользователей с маркетинговыми партнёрами в рекламных целях. Во всём остальном мире подобные трансферы персональных данных пользователей ChatGPT не предусмотрены.

Кроме того, OpenAI получает от рекламных партнёров обратную связь о покупках, которые клиенты ChatGPT совершают в результате перехода по ссылкам в рекламных объявлениях. Эта статистика будет использоваться для оценки эффективности рекламных кампаний, проводимых OpenAI в сотрудничестве с партнёрами.

В новой редакции пользовательского соглашения OpenAI также указываются сроки хранения данных клиентов. Удалённая по инициативе самого пользователя информация самой OpenAI очищается через 30 дней. Временные сессии в чат-боте удаляются автоматически. Впрочем, предусмотрен обширной перечень исключений. Если речь идёт о каких-то финансовых транзакциях, либо нелегальной деятельности или оскорблениях, то сроки хранения данных о переписке пользователей увеличиваются. Если пользователь уличён в нарушении политики OpenAI, то его данные могут сохраняться неограниченное время для возможных дальнейших разбирательств.

Есть и ещё один аспект, связанный с хранением данных пользователей ChatGPT. По иску The New York Times об авторских правах все пользовательские данные в период с апреля по сентябрь 2025 года хранятся на специальном защищённом ресурсе, доступ к которому имеют только специалисты OpenAI по безопасности и юриспруденции.

В целом, американским пользователям ChatGPT теперь следует иметь в виду, что без более дорогих тарифных планов OpenAI оставляет за собой право более свободно распоряжаться их данными, даже если они касаются людей из перечня контактов пользователей. Упор в деятельности ChatGPT на рекламу также может повлиять на работу с сервисом корпоративных клиентов, которые столкнутся с продвижением товаров и услуг рекламодателей. Это также придётся учитывать в работе с ChatGPT.