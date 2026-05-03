Прощай, Дживс: поисковая система Ask.com закрылась спустя четверть века

Прекратила работу поисковая система и сервис вопросов и ответов Ask.com, ранее известная как Ask Jeeves. Холдинг IAC, владевший сервисом, решил свернуть поисковый бизнес. Ask Jeeves появился в 1996 году и отвечал на вопросы пользователей, заданные на естественном языке, — его можно считать одним из предшественников современных ИИ-чат-ботов. Большую часть своей истории сервис оставался в тени Google.

На сайте Ask.com появилось прощальное сообщение: «Поскольку IAC продолжает концентрировать усилия на приоритетных направлениях, мы приняли решение прекратить поисковый бизнес, включая Ask.com. После 25 лет ответов на вопросы со всего мира Ask.com официально закрылся 1 мая 2026 года».

IAC приобрёл Ask Jeeves в 2005 году и быстро убрал «Дживса» из названия. К 2010 году холдинг свернул поисковый продукт и переключился на формат вопросов и ответов. В том же году председатель совета директоров IAC Барри Диллер (Barry Diller) заявил на конференции TechCrunch Disrupt, что Ask.com не способен конкурировать с Google и не учитывается в биржевой оценке холдинга.

Тем не менее, как гласит прощальная страница, «дух Дживса жив». Неделей ранее закрылся и Udaff.com — учтивый Дживс и главный «падонок» рунета ушли из интернета почти одновременно.