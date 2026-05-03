OpenAI добавила в Codex анимированных ИИ-«питомцев» для напоминаний о ходе работы — пока на Windows и macOS

OpenAI начала добавлять ИИ-«питомцев» в свой агентный инструмент вайб-кодинга Codex. Анимированные иконки появляются поверх экрана и подают сигналы о ходе работы, пока пользователь занят другими задачами в других окнах. На выбор предложены восемь встроенных персонажей, в том числе классические кошки и собаки, плюс возможность создать собственного через запрос к Codex. Функция уже работает в Codex на Windows и macOS.

О новой функции стало известно из документации Codex. Анимация всплывает, когда инструмент закончил выполнять запрос или когда ИИ-агенту нужны указания от пользователя. Помимо встроенных персонажей, пользователи могут создавать своих и делиться ими через специальную онлайн-платформу. В число популярных образов вошли герои таких франшиз, как Star Wars, Harry Potter, Pokémon и Dragon Ball Z.

Появились и иконки реальных людей — президента США Дональда Трампа (Donald Trump), а также человека, похожего на премьер-министра Индии Нарендра Моди (Narendra Modi). В набор попала и иконка культового помощника-скрепки «Скрепыша» (Mr. Clippy) — ностальгическая отсылка к помощнику Microsoft Office начала 2000-х годов. Среди пользователей Codex эта иконка стала одной из самых популярных.

Сам Codex — ИИ-агент компании OpenAI для задач программной инженерии, прежде всего для автоматизации написания кода и исправления в нём ошибок. Агент вышел в 2025 году, и, по имеющимся оценкам, у него уже миллионы пользователей. С помощью Codex программы могут писать и те, у кого нет навыков программирования. О потенциальном появлении ИИ-«питомцев» на iOS или Android в OpenAI ничего не сообщили. Поэтому пользователи, предпочитающие писать код на мобильных устройствах, новой функции пока не увидят.

Чтобы попробовать новую функцию, нужно зайти в раздел Settings → Appearance → Pets и выбрать встроенного «питомца» либо создать собственного из локальной среды Codex. Переключать «питомца» можно двумя способами. В первом достаточно ввести команду /pet в поле ввода, а затем выбрать пункт Wake Pet или Tuck Away Pet в меню Settings → Appearance. Тот же результат даёт сочетание клавиш Cmd+K или Ctrl+K.

Теги: ии, ии-агент, codex, ии-питомец, openai
