OpenAI превратила Codex из инструмента для программистов в универсального рабочего ИИ-агента. Обновление позволяет пользователям ChatGPT подключить к Codex Slack, Google Drive, электронную почту, календарь и другие повседневные приложения для автоматизации рутинных задач — система сама предлагает сценарии помощи. Продукт, стартовавший как конкурент Claude Code компании Anthropic, стал очередным шагом компании к суперприложению.

Codex изначально создавался для профессиональных разработчиков: ИИ-агент брал на себя сложные многошаговые задачи по написанию кода, работая по подсказкам на естественном языке. Одно из самых востребованных приложений для вайб-кодинга в 2026 году теперь целится в куда более широкую аудиторию. Стоит подключить к нему аккаунты повседневных сервисов — и Codex сам изучит рабочую среду пользователя и предложит, что можно автоматизировать.

Последние месяцы OpenAI давала понять, что собирается превратить Codex в ИИ-агента общего назначения. Наём основателя OpenClaw Петера Штайнбергера (Peter Steinberger) лишь подтвердил этот курс: компания ставит на агентов, а Codex — в центре стратегии. Теперь ещё очевиднее, что именно Codex ляжет в фундамент суперприложения, которое строит OpenAI.

Руководство компании развернуло в соцсети X кампанию, чтобы объяснить, что Codex теперь не только для программистов. Генеральный директор Сэм Альтман (Sam Altman) написал: «Большое обновление Codex сегодня! Попробуйте его для непрограммистских задач на компьютере».

Президент OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman) заявил, что «Codex — для всех, для любой задачи, которая выполняется на компьютере». Руководитель разработки Codex Тибо Сотьо (Thibault Sottiaux) подчеркнул, что продукт «умеет больше, чем вы думаете», и теперь «доступен для тех, кто не пишет код». Пресс-служба OpenAI добавила, что Codex подключается к приложениям пользователя и взаимодействует с Mac, обеспечивая «невероятную универсальность».

На пресс-брифинге, посвящённом GPT-5.5, Брокман подтвердил, что суперприложение компания будет запускать поэтапно, и нынешнее обновление — один из таких этапов. Остаётся вопрос ребрендинга: название Codex по-прежнему ассоциируется с программированием, тогда как амбиции продукта уже вышли далеко за эти рамки. Когда OpenAI объединит Codex, приложение ChatGPT и браузер ChatGPT Atlas в одно суперприложение, вопрос названия окажется принципиальным.

Нынешнее обновление Codex догоняет функциональность Claude Cowork компании Anthropic, запущенную 12 января. Но это долгожданный шаг — особенно вместе с расширенными возможностями GPT-5.5.