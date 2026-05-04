Инвесторы теряют веру в Nintendo: акции упали на 45 % на фоне дефицита памяти

Производители игровых консолей, которые исторически продавали свою продукцию практически по себестоимости или даже в убыток себе, в условиях резкого роста цен на микросхемы памяти вынуждены были поднимать цены на консоли. В случае с Nintendo, которую таможенные тарифы США подвели ещё на старте продаж Switch 2, уверенность инвесторов в благополучии компании тает буквально на глазах.

Как отмечает Financial Times, своего максимума акции Nintendo достигли в августе прошлого года, и к настоящему моменту их курс опустился на 45 %. Представленная прошлым летом игровая консоль Switch 2 поступила на рынок в условиях, когда производить её становится всё дороже, а неизбежный рост цен может негативно повлиять на пользовательский спрос. Кроме того, Nintendo нужно озаботиться наличием достаточного числа новых интересных публике игр, которые могли бы оживить спрос на дорожающую вместе с памятью консоль Switch 2.

Nintendo является не единственным японским разработчиком игровых консолей, страдающим от кризиса в отрасли. Акции конкурирующей Sony с ноября упали в цене более чем на 30 %. Консоли семейства PlayStation 5 полагаются на ещё более дорогие компоненты по сравнению с продукцией Nintendo. Страдает не только прибыль компаний, продающих игровые консоли — по более высоким ценам им сложнее продвигать свою продукцию новых поколений на рынок.

Принято считать, что покупатели Nintendo Switch 2 в среднем моложе потребителей других моделей популярных консолей, присутствующих на мировом рынке, и для них повышения цен наиболее чувствительны. Консоль Switch первого поколения разошлась тиражом 155 млн экземпляров, за время её жизненного цикла было продано 1,5 млрд совместимых игр. По сути, на одну Switch пришлось по 9,7 игры. У Switch 2 данное соотношение пока достигает 2,2 игры на одну консоль, но она присутствует на рынке менее года. По оценкам аналитиков Jefferies, на сопоставимых интервалах Switch 2 продаётся на 77 % лучше предшественницы. Интерес к ней подогревается эксклюзивными играми, та же Pokemon Pokopia разошлась тиражом 2,2 млн экземпляров за первые четыре дня.

Эксперты считают, что рост цен на память вынудит Nintendo поднять стоимость Switch 2 во втором полугодии, для рынка США ценник вырастет с $450 до $500. Если учесть, что дефицит памяти может сохраниться, по некоторым оценкам, до 2028 года, то и условий для нормализации ситуации на рынке игровых консолей в обозримой перспективе не возникнет. В июне на мероприятии Nintendo Direct компания может продемонстрировать будущие игры, и если они сформируют некоторый спрос, то продажи Switch 2 могут просесть не так значительно. По некоторым прогнозам, в этом году Nintendo может выпустить новую игру в популярной франшизе Mario, интерес к которой подогрет выходом полнометражного фильма с персонажами соответствующей вселенной.