Электромобили Tesla намотали 16 млрд км в автономном режиме: ранее Илон Маск обещал, что это позволит им отказаться от надзора водителя

Поскольку Илон Маск (Elon Musk) ещё в прошлом десятилетии начал регулярно заявлять, что «полный автопилот» будет доступен на электромобилях Tesla к концу очередного года, ему потребовались какие-то осязаемые критерии готовности этой технологии к массовому применению. В этом году он заявил, что весь автопарк Tesla в режиме FSD должен в совокупности намотать более 16 млрд км, и тогда от надзора водителя можно будет отказаться.

Данный рубеж, если опираться на официальную страницу на сайте Tesla с профильной статистикой, все эксплуатируемые в настоящее время электромобили марки совместными усилиями уже преодолели. Статистика пополняется в масштабе реального времени, и гласит, что более чем 16 млрд км машины Tesla проехали в режиме FSD, из них более 6 млрд км в городских условиях. Эта же страница сайта компании гласит, что электромобили Tesla с активным комплексом FSD в крупные ДТП попадают в среднем в 8,3 раза реже, чем среднестатистическое транспортное средство, эксплуатируемое в США. Примерно такое же соотношение сохраняется и для незначительных ДТП.

Ранее Маск утверждал, что для достижения адекватной автономности комплексом FSD достаточно будет накопить статистику по примерно 10 млрд км совокупного пробега. Позже он поднял планку до 16 млрд км, что в американской системе измерения соответствует «круглому» значению в 10 млрд миль. Методика учёта ДТП в статистике Tesla не раз подвергалась критике. Независимые данные гласят, что те же роботакси в Техасе в различные происшествия попадали в четыре раза чаще, чем среднестатистический американский водитель. На данный момент глава Tesla обещает предложить FSD без необходимости контроля со стороны человека к четвёртому кварталу текущего года, но ему не привыкать срывать поставленные самим сроки.