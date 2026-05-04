Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX

Компания SpaceX сообщила об успешном запуске ракеты Falcon 9, доставившей на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Compact Advanced Satellite 500-2 (CAS500-2). Предполагалось, что спутник запустят на орбиту с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2», но из-за санкций Южная Корея отказалась от использования российских ракет для запуска своих космических аппаратов.

Ракета Falcon 9 стартовала с площадки 4E (SLC-4E) базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде 3 мая, в 00:00 по тихоокеанскому времени (14:00 мск). Как сообщило Корейское управление аэрокосмической техники (KASA), спутник отделился от Falcon 9 примерно через час после запуска, успешно выйдя на солнечно-синхронную орбиту на высоте 498 км. Спустя пятнадцать минут была установлена первая связь спутника с наземной станцией на Шпицбергене (Норвегия), подтвердившая исправность космического аппарата.

Это первый созданный в Корее спутник дистанционного зондирования Земли такого класса. Сообщается, что разработку и производство CAS500-2 возглавляла Korea Aerospace Industries (KAI). В качестве партнёра по проектированию спутника выступил государственный Корейский научно-исследовательский институт аэрокосмической техники.

CAS500-2 весит 534 кг и оснащён оптическими датчиками высокого разрешения, способными получать панхроматические изображения с разрешением 0,5 м и цветные изображения с разрешением 2,0 м. Сообщается, что 86 % спутниковой платформы и 98 % технологий полезной нагрузки были разработаны в Южной Корее.

«Успешный запуск CAS500-2 — это важная веха, официально открывающая “новую космическую эру” в Южной Корее», — заявил глава KASA О Тхэ-сок (Oh Tae-seok).