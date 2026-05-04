Российская компания «М.Видео», специализирующаяся в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала продажи умных колонок в России за первый квартал 2026 года и составила рейтинг самых популярных устройств. По оценке компании, более 96 % всех продаж пришлось на устройства с отечественными голосовыми ассистентами «Алиса», «Салют» и «Маруся».

По мнению аналитиков «М.Видео», сегмент умных колонок в России «фактически сформировался как рынок национальных цифровых экосистем, где покупатель выбирает не просто аудиоустройство, а полноценный домашний интерфейс для управления музыкой, контентом, бытовыми сценариями и сервисами для умного дома, а также для общения с ИИ-ассистентом».

В первом квартале 2026 года в России было продано 1 млн умных колонок на общую сумму 9,9 млрд ₽. Лидирующее положение на рынке умных колонок уверенно занимает «Яндекс» — почти девять из десяти проданных устройств приходится именно на устройства с «Алисой». Второе место занимает «Сбер», а замыкает тройку лидеров VK.

По данным «М.Видео», структура покупательского спроса в первом квартале изменилась следующим образом:

Доля умных колонок стоимостью свыше 10 130 ₽ выросла за год с 23,9 % до 30,4 %.

Доля устройств стоимостью от 6 000 до 10 130 ₽ снизилась с 25,8 % до 24,7 %.

Сегмент умных колонок стоимостью от 4600 до 6000 ₽ сократился с 33,7 % до 23,7 %.

Доля наиболее доступных моделей стоимостью до 4600 ₽ выросла с 16,6 % до 21,2 %.

По мнению аналитиков «М.Видео», это свидетельствует о переходе рынка к более зрелой модели потребления, когда часть пользователей входит в категорию через доступные устройства, а часть сразу выбирает продвинутые решения с расширенными ИИ-функциями, качественным звуком и интеграцией в систему умного дома.

«Умная колонка сегодня перестала быть просто аудиоустройством — она становится домашним цифровым интерфейсом для музыки, видеосервисов, покупок, детских запросов, управления техникой и взаимодействия с AI-сервисами. Именно поэтому покупатели все чаще выбирают не просто колонку, а привычную цифровую экосистему и набор сервисов, которыми они уже пользуются каждый день. Это и объясняет высокую концентрацию спроса вокруг крупнейших отечественных платформ», — прокомментировал ситуацию руководитель категории «Телеком и Гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин.