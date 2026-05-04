«Поставщики с высоким риском»: Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС убрать оборудование Huawei и ZTE из сетей

Европейская комиссия рекомендовала государствам-членам Евросоюза исключить оборудование Huawei и ZTE из инфраструктуры связи местных телекоммуникационных операторов. По словам представителя Еврокомиссии, новые правила кибербезопасности предоставят ЕС возможность запретить использование оборудования «от поставщиков с высоким риском».

Ряд европейских стран, а также Великобритания, предприняли шаги по запрету использования оборудования Huawei в наиболее важных сегментах своих телекоммуникационных сетей, заявив, что связи компании с Китаем «представляют угрозу безопасности». Ещё в 2020 году Еврокомиссия опубликовала добровольные рекомендации по использованию технологий 5G, в которых странам предлагалось ограничить использование оборудования «поставщиков с высоким уровнем риска».

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen) ищет способы заставить страны блока постепенно отказаться от использования оборудования Huawei и ZTE в телекоммуникационной инфраструктуре. В январе она предложила ввести обязательные меры по обеспечению безопасности сетей в рамках «Закона о кибербезопасности».

На прошлой неделе Китай пригрозил ответными мерами против ЕС, если новые правила кибербезопасности будут применены, поскольку Пекин считает предлагаемые правила «дискриминационными». Представительство Китая в ЕС потребовало, чтобы Еврокомиссия исключила из предложения Вирккунен формулировки, в которых китайское оборудование объявляется угрозой кибербезопасности.