В Санкт-Петербурге тоже грядут отключения мобильного интернета и СМС, предупредили операторы

Вслед за сообщением «Коммерсанта» о том, что 5, 7 и 9 мая в Москве запланированы отключения мобильного интернета в «целях безопасности», которое пока подтвердили только в «Билайне», появилась информация о возможных перебоях в работе интернета и СМС-связи в дни репетиции Парада Победы, а также в день его проведения 9 Мая в Санкт-Петербурге.

Как пишет «Фонтанка.ру», уведомления о возможных перебоях со связью и интернетом в период с 5 по 9 мая разослали клиентам оператор Yota и «Сбер». «В связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий могут наблюдаться сложности с работой интернета. Ограничения направлены на обеспечение мер безопасности», — сообщил абонентам оператор Yota, предложив им пользоваться в эти дни Wi-Fi. «Важная информация. С 5 по 9 мая могут наблюдаться ограничения в работе интернета и получения СМС» — известил своих клиентов «Сбер».

Ограничения мобильного интернета и возможности передачи СМС-сообщений не исключены и в Московской области, сообщили «Ведомости», добавив, что это может привести к проблемам с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов.

Следует отметить, что подобные ограничения являются стандартной процедурой в рамках мер по обеспечению безопасности во время проведения массовых мероприятий на фоне атак беспилотников. Аналогичные ограничения наблюдались в столице и Подмосковье и в прошлом году на майские праздники.