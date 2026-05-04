Минпромторг РФ рассказал, что ассортимент не пострадает от исключения Acer, Asus и других из списка параллельного импорта

Минпромторг утверждает, что исключение из перечня параллельного импорта некоторых моделей компьютеров, ноутбуков и накопителей не повлияет на предложение техники в России. Кроме того, такое решение призвано повысить спрос на отечественные разработки. Изменения вступят в силу 27 мая. Об этом со ссылкой на министерство передаёт РБК.

«Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности», — сказал представитель министерства.

Там также отметили, что смартфоны компаний Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony по-прежнему будут присутствовать в перечне параллельного импорта, и могут ввозиться в Россию без одобрения правообладателей.

Ранее сообщалось, что с 27 мая из перечня товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, будут исключены более 30 позиций. В их число входят компьютеры и комплектующие компаний Acer, Asus, HP, Intel и др., краска и печатающая техника Ricoh, а также электробритвы Braun, пасты Biorepair и товары Oral‑B.

Одной из ключевых проблем, с которой сталкивается отечественная промышленность, является дефицит российских аналогов для зарубежного оборудования, сырья и составных частей, которые стали недоступны. Эта проблема была выявлена в ходе исследования, проведенного среди промышленных предприятий экономистом Сергеем Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, отмечает РБК.