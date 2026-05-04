Сегодня 05 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Минпромторг РФ рассказал, что ассортимен...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Минпромторг РФ рассказал, что ассортимент не пострадает от исключения Acer, Asus и других из списка параллельного импорта

Минпромторг утверждает, что исключение из перечня параллельного импорта некоторых моделей компьютеров, ноутбуков и накопителей не повлияет на предложение техники в России. Кроме того, такое решение призвано повысить спрос на отечественные разработки. Изменения вступят в силу 27 мая. Об этом со ссылкой на министерство передаёт РБК.

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters/unsplash.com

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters/unsplash.com

«Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности», — сказал представитель министерства.

Там также отметили, что смартфоны компаний Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony по-прежнему будут присутствовать в перечне параллельного импорта, и могут ввозиться в Россию без одобрения правообладателей.

Ранее сообщалось, что с 27 мая из перечня товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, будут исключены более 30 позиций. В их число входят компьютеры и комплектующие компаний Acer, Asus, HP, Intel и др., краска и печатающая техника Ricoh, а также электробритвы Braun, пасты Biorepair и товары Oral‑B.

Одной из ключевых проблем, с которой сталкивается отечественная промышленность, является дефицит российских аналогов для зарубежного оборудования, сырья и составных частей, которые стали недоступны. Эта проблема была выявлена в ходе исследования, проведенного среди промышленных предприятий экономистом Сергеем Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, отмечает РБК.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Минпромторг РФ исключил из списка параллельного импорта ПК и носители информации ряда ведущих производителей
В Подмосковье домашний интернет начали ограничивать «белыми списками» на майские праздники
Власти запретили ввозить в Россию терминалы Starlink и других иностранных провайдеров спутникового интернета
Российская электроника может подорожать на 15–30 %: производители назвали невыполнимыми новые требования к локализации печатных плат
Samsung готовит ноутбуки на Aluminium OS — компьютерный Android получит интерфейс One UI
Framework оценила мобильную GeForce RTX 5070 12GB в $1199 и предупредила о повышении цен на версию с 8 Гбайт памяти
Теги: минпромторг, параллельный импорт, россия, регулирование
минпромторг, параллельный импорт, россия, регулирование
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ-компании стали нанимать философов на шестизначные зарплаты из-за растущего недоверия к поведению нейросетей
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора
В кабеле питания Asus ROG Equalizer за $50 «нет никакого смысла», а удаление встроенного мостика улучшает баланс тока, говорит Der8auer
Инсайдер назвал слухи о DLC для Resident Evil Requiem «полной чушью» и уточнил, когда Capcom анонсирует ремейк Resident Evil Code: Veronica
Календарь релизов 4–10 мая: Dead as Disco, Mixtape, Motorslice и Beyond Enemy Lines — Vietnam 57 мин.
Нереалистичная нагрузка, завышенные ожидания и «глухое» руководство: ноябрьский релиз обернулся для создателей GTA VI жёсткими переработками 3 ч.
Forza Horizon 6 не опоздает на старт — игра «укатила» на золото 5 ч.
Инсайдеры: мультиплеерная Assassin's Creed Invictus в духе Fall Guys «просто ужасна», но Ubisoft не теряет надежды 7 ч.
Meta тестирует для Instagram метку для контента, созданного с помощью ИИ 7 ч.
«Станете самыми ненавистными людьми в Америке»: Маск угрожал руководству OpenAI перед началом судебных разбирательств 7 ч.
В открытый доступ попало 10 минут геймплея Awakening — потерянного сюжетного дополнения к Quake 4 8 ч.
Biohub Марка Цукерберга взялся ускорить лечение всех болезней с помощью ИИ-моделей клеток 11 ч.
Развитие ИИ замедляется из-за переизбытка бесполезных данных — их слишком много 11 ч.
Кооперативный шутер о приключениях роботов-ковбоев на Диком Западе стал новым хитом Steam — полмиллиона проданных копий Far Far West 12 ч.
Cerebras объявила о запуске IPO с оценкой капитализации в $26 млрд 22 мин.
Новая статья: Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей 31 мин.
Минпромторг РФ рассказал, что ассортимент не пострадает от исключения Acer, Asus и других из списка параллельного импорта 2 ч.
В 9 из 10 умных колонок в России встроена «Яндекс Алиса» — россияне стали чаще выбирать дорогие модели 3 ч.
В Санкт-Петербурге тоже грядут отключения мобильного интернета и СМС, предупредили операторы 4 ч.
Intel переманила ветерана Qualcomm — курс на ИИ и робототехнику усиливается 5 ч.
«Поставщики с высоким риском»: Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС убрать оборудование Huawei и ZTE из сетей 5 ч.
Nvidia теперь на 90 % зависит от азиатских поставщиков — в прошлом году было 65 % 5 ч.
Профессиональную видеокарту Intel Arc Pro B70 протестировали в играх — на треть быстрее игровой Arc B580 и чуть похуже GeForce RTX 5060 Ti 16GB 7 ч.
Samsung загружена заказами на выпуск 4-нм чипов до конца следующего года 8 ч.