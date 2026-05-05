Сегодня 05 мая 2026
Создатель Roomba представил Familiar — робота-питомца с локальным ИИ и «собственным характером»

Колин Энгл (Colin Angle), создатель робота-пылесоса Roomba и человек, благодаря которому в домах людей появились 50 млн бытовых роботов, представил на этой неделе первого робота своей новой компании Familiar Machines & Magic. Четвероногое устройство размером с собаку рассчитано не на уборку, а на эмоциональный контакт с владельцем: оно работает на локальной генеративной ИИ-модели и должно формировать «собственный характер».

Источник изображений: familiarmachines.com

Робота назвали Familiar — название отсылает к фольклорному образу сверхъестественного компаньона. Внешне устройство напоминает нечто среднее между медведем, сипухой и золотистым ретривером. У него выразительная морда с подвижными бровями, ушами и глазами. На демонстрационном видео четвероногий робот самостоятельно перемещается по дому, как настоящий питомец.

Новинка дебютировала на этой неделе на конференции WSJ Future of Everything. Энгл назвал устройство «физически воплощённой ИИ-системой», которое будет использовать локальную генеративную ИИ-модель для взаимодействия с владельцем, выстраивать с ним эмоциональную связь и даже развивать «собственный характер».

Роботы, способные реагировать на человека и отвечать ему, теоретически должны быть эффективнее в том, что Энгл называет «ролями с высокой степенью человеческой связи»: компаньонстве, развлечениях, гостеприимстве, умном доме, уходе за пожилыми и поддержке родителей.

Теги: роботы, ии, робототехника, домашний робот, робот-питомец
