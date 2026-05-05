Новая Call of Duty впервые за 13 лет не выйдет на PS4 — консоли прошлого поколения остались в прошлом

Хотя с начала текущего консольного поколения прошло уже больше пяти лет, военные шутеры из серии Call of Duty от Activision продолжают выходить на консолях предыдущего цикла. Однако всё хорошее когда-нибудь заканчивается.

О том, что новую Call of Duty (предполагается, что речь идёт о Call of Duty: Modern Warfare 4) в настоящее время тестируют для PS4, на прошедших выходных сообщил автор утечек HeyImAlaix.

Официальный микроблог серии отреагировал на слухи и поставил жирную точку в вопросе: «Не уверены, откуда это пошло, но это неправда. Следующая Call of Duty не разрабатывается для PS4».

На фоне анонса сооснователь издания CharlieIntel Кешав Бхат (Keshav Bhat) сообщил, что в конце 2025 года слышал о разработке Call of Duty: Modern Warfare 4 для консолей прошлого поколения, но впоследствии эту версию отменили.

Таким образом, Call of Duty: Modern Warfare 4 станет первой за 13 лет игрой серии, которая не выйдет на PS4 (и предположительно на Xbox One). Первым релизом франшизы на прошлом поколении консолей была Call of Duty: Ghosts.

Фанаты считают, что консоли предыдущего поколения последние годы сдерживали технологический потенциал Call of Duty. Позволит ли отказ от старых приставок сделать качественный скачок в Modern Warfare 4, неясно.

Activision не спешит анонсировать новую Call of Duty, но, похоже, ждать осталось недолго. В отличие от последних лет, Modern Warfare 4 на релизе в Game Pass не попадёт — подписчикам придётся ждать около года.