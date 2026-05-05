Steam Machine не за горами: Valve ввезла в США 50 тонн «игровых приставок» за два дня

Компания Valve до сих пор не озвучила, когда игровые компьютеры Steam Machine поступят в продажу, но, возможно, ждать осталось недолго. Только за два дня, 30 апреля и 1 мая, компания ввезла в США около 50 тонн товаров, промаркированных как «игровые консоли», передаёт The Verge.
Этот показатель не включает в себя тонну устройств, о которой в конце минувшей недели сообщил эксперт по делам Valve Брэд Линч (Brad Lynch). Есть основания полагать, что в новых контейнерах находятся Steam Machine или Steam Frame, а не просто дополнительная партия портативных Steam Deck. С конца минувшего года у логистических партнёров Valve наблюдалось сокращение отгрузок, но теперь они, похоже, снова наращивают объёмы: за последние два месяца в США доставлены более 100 т продукции. Грузовые суда доставили из Китая десять 40-футовых контейнеров общей массой 127 228 кг.
Следует учесть, что один такой контейнер имеет массу более 3700 кг. За последние несколько лет каждый из адресованных Valve 40-футовых контейнеров вмещал до 42 ящиков общей массой около 14 500 кг. 18 апреля судно Ever Sigma доставило в США груз из 42 ящиков массой 14 322 кг для Ingram Micro — это партнёр Valve. Несколько дней спустя Ever Shine доставило в тот же порт контейнер на 12 608 кг, также с 42 ящиками. С 23 апреля Valve получила как минимум семь подобных грузов средней массой 12 600 кг — всего около 53 124 кг продукции или около 50 т игровых консолей. Если принять, что масса одной Steam Machine составляет 2,6 кг, получается менее 20 000 единиц устройства, особенно если принять, что в комплекте с каждым может быть контроллер и другие аксессуары.
Геймпады Steam Controller были раскуплены в первый день продаж, и если Valve не организует достаточных запасов, Steam Machine разлетятся ещё быстрее. Steam Frame, возможно, будет продаваться не так активно, но появление игровой гарнитуры виртуальной реальности поможет здоровой конкуренции на рынке.
