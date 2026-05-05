Steam Machine не за горами: Valve ввезла в США 50 тонн «игровых приставок» за два дня

Компания Valve до сих пор не озвучила, когда игровые компьютеры Steam Machine поступят в продажу, но, возможно, ждать осталось недолго. Только за два дня, 30 апреля и 1 мая, компания ввезла в США около 50 тонн товаров, промаркированных как «игровые консоли», передаёт The Verge.

Источник изображения: steampowered.com

Этот показатель не включает в себя тонну устройств, о которой в конце минувшей недели сообщил эксперт по делам Valve Брэд Линч (Brad Lynch). Есть основания полагать, что в новых контейнерах находятся Steam Machine или Steam Frame, а не просто дополнительная партия портативных Steam Deck. С конца минувшего года у логистических партнёров Valve наблюдалось сокращение отгрузок, но теперь они, похоже, снова наращивают объёмы: за последние два месяца в США доставлены более 100 т продукции. Грузовые суда доставили из Китая десять 40-футовых контейнеров общей массой 127 228 кг.

Следует учесть, что один такой контейнер имеет массу более 3700 кг. За последние несколько лет каждый из адресованных Valve 40-футовых контейнеров вмещал до 42 ящиков общей массой около 14 500 кг. 18 апреля судно Ever Sigma доставило в США груз из 42 ящиков массой 14 322 кг для Ingram Micro — это партнёр Valve. Несколько дней спустя Ever Shine доставило в тот же порт контейнер на 12 608 кг, также с 42 ящиками. С 23 апреля Valve получила как минимум семь подобных грузов средней массой 12 600 кг — всего около 53 124 кг продукции или около 50 т игровых консолей. Если принять, что масса одной Steam Machine составляет 2,6 кг, получается менее 20 000 единиц устройства, особенно если принять, что в комплекте с каждым может быть контроллер и другие аксессуары.

Геймпады Steam Controller были раскуплены в первый день продаж, и если Valve не организует достаточных запасов, Steam Machine разлетятся ещё быстрее. Steam Frame, возможно, будет продаваться не так активно, но появление игровой гарнитуры виртуальной реальности поможет здоровой конкуренции на рынке.

Теги: valve, steam machine, консоли
