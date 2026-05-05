iOS 26.5 добавит в iPhone кроссплатформенное шифрование RCS-сообщений

В последней тестовой версии мобильной платформы Apple iOS 26.5 появилось новое средство защиты переписки — сквозное шифрование при обмене RCS-сообщениями между iPhone и Android-смартфонами, обратил внимание ресурс 9to5mac.

Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях

Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR

Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone

Компьютер месяца — май 2026 года

От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте

Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК

Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

«Сквозное шифрование RCS-сообщений (бета-версия) в „Сообщениях“ доступно у поддерживаемых операторов связи и будет развёртываться постепенно», — гласит пояснение Apple. Соответствующая опция включена по умолчанию, и владельцы устройств Apple могут проверить её в настройках устройства после установки iOS 26.5.

Источник изображения: 9to5google.com

При начале переписки с Android-устройством, которое поддерживает шифрование, в приложении «Сообщения» появится значок с изображением замка. На стороне Android переписка в «Google Сообщениях» с устройствами под iOS будет выглядеть так же, как и с любым другим гаджетом, который поддерживает шифрование в RCS.

Поддержка протокола RCS на iPhone дебютировала с выходом iOS 18. Сквозное шифрование ответственная за новый стандарт организация GSM Association добавила в минувшем году — тогда Apple пообещала добавить эту функцию в собственную реализацию протокола, и только сейчас, очевидно, начала выполнять обещание. Тестирование функций шифрования началось ещё в предварительных версиях iOS 26.4, но тогда производитель подчеркнул, что общедоступный вариант этой версии данную функцию не получит.

Теги: apple, ios, rcs, сквозное шифрование, коммуникации
