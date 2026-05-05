Сегодня 05 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Власти ЮАР использовали ИИ при создании ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Власти ЮАР использовали ИИ при создании закона о регулировании ИИ — результат предсказуем

Власти Кейптауна вынесли на общественное обсуждение проект Национальной политики в области искусственного интеллекта, в котором обнаружились ссылки на несуществующие научные работы. Это может указывать на то, что при создании документа использовались генеративные ИИ-алгоритмы, в результате галлюцинирования которых ссылки на «фиктивные источники» попали в законопроект.

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше
От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте

От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте
Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone
Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях
Компьютер месяца — май 2026 года

Компьютер месяца — май 2026 года
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов
Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой
Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности

Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности
Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей
Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR

Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR
Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте

Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте
Источник изображения: techspot.com

Источник изображения: techspot.com

По данным источника, как минимум 6 из 67 научных работ, на которые в упомянутом законопроекте есть ссылки, попросту не существуют. Министр связи ЮАР Солли Малаци (Solly Malatsi) подтвердил, что наиболее вероятное объяснение этого заключается в том, что законопроект был сгенерирован с помощью ИИ. Он добавил, что ссылки на несуществующие работы были включены в законопроект без проверки со стороны человека, чего «не должно было случиться».

Малаци назвал фейковые цитаты не просто техническим сбоем. Из-за галлюцинирования ИИ-алгоритмов ведомство аннулировало законопроект, чтобы полностью его переработать. По словам министра, этот инцидент в очередной раз доказал, что ИИ всегда должен оставаться под контролем со стороны человека. «Я хочу заверить страну, что мы относимся к этому вопросу со всей серьёзностью, которую он заслуживает. Те, кто отвечал за разработку и контроль качества, будут наказаны», — заявил министр.

Первоначальная версия законопроекта включала несколько важных положений об инновациях, связанных с генеративным ИИ и другими решениями на основе больших языковых моделей. Законопроект должен был стать основой для организации новых надзорных органов, таких как национальная комиссия по ИИ, совет по этике ИИ и отдельный орган для регулирования в сфере ИИ. В нём также излагались планы по ускоренному внедрению ИИ-технологий на территории ЮАР с помощью грантов, налоговых льгот и субсидий для инициатив в этой сфере.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-компании стали нанимать философов на шестизначные зарплаты из-за растущего недоверия к поведению нейросетей
xAI выпустила Grok 4.3: более дешёвую ИИ-модель с упором на агентские задачи и практическую эффективность
Учёные создали искусственные нейроны, сигналы которых живой мозг воспринял как свои
Создатель Roomba представил Familiar — робота-питомца с локальным ИИ и «собственным характером»
Глава Nvidia заявил, что доля компании на китайском рынке ИИ-ускорителей упала до нуля
Электромобили Tesla намотали 16 млрд км в автономном режиме: ранее Илон Маск обещал, что это позволит им отказаться от надзора водителя
Теги: искусственный интеллект, регулирование, юар
искусственный интеллект, регулирование, юар
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
В кабеле питания Asus ROG Equalizer за $50 «нет никакого смысла», а удаление встроенного мостика улучшает баланс тока, говорит Der8auer
Нереалистичная нагрузка, завышенные ожидания и «глухое» руководство: ноябрьский релиз обернулся для создателей GTA VI жёсткими переработками
ИИ-помощник Copilot начал присваивать себе заслуги программистов, но Microsoft уже всё починила 60 мин.
Генераторы изображений стали главным драйвером роста ИИ-чат-ботов 2 ч.
iOS 26.5 добавит в iPhone кроссплатформенное шифрование RCS-сообщений 2 ч.
Apple снова попросила Верховный суд США приостановить принудительный перерасчёт комиссий в App Store 3 ч.
Дети научились обходить проверки возраста онлайн, просто рисуя себе усы 3 ч.
Маск потребовал от президента OpenAI вернуть $29 млрд — суд вскрыл старый дневник 4 ч.
Новая Call of Duty впервые за 13 лет не выйдет на PS4 — консоли прошлого поколения остались в прошлом 4 ч.
Selectel создал новую компанию для реализации ИИ-проектов 4 ч.
Глава Take-Two объяснил, почему GTA VI обойдёт ПК на запуске 5 ч.
Календарь релизов 4–10 мая: Dead as Disco, Mixtape, Motorslice и Beyond Enemy Lines — Vietnam 14 ч.
Аналог Face ID без выреза в экране: стартап Metalenz показал подэкранную систему распознавания лица 14 мин.
OpenAI собиралась выделить роботов и устройства в отдельные компании, но передумала 17 мин.
Россияне начали жаловаться на предпраздничные ограничения мобильного интернета 34 мин.
Microsoft поделится Azure Integrated HSM с OCP для укрепления аппаратной защиты облаков 48 мин.
Бум ИИ разогнал апрельскую выручку Foxconn почти на 30 % 2 ч.
Власти ЮАР использовали ИИ при создании закона о регулировании ИИ — результат предсказуем 2 ч.
Китай на пути к отказу от импортных кремниевых пластин — локализация достигнет 70 % к концу года 2 ч.
Бум ИИ взвинтил спрос: SSD и HDD теперь продают по контрактам на годы вперёд 3 ч.
Valve распродала Steam Controller менее чем за полчаса — спекулянты взвинтили цену на eBay в семь раз 3 ч.
Steam Machine не за горами: Valve ввезла в США 50 тонн «игровых приставок» за два дня 4 ч.