Сегодня 05 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Google может столкнуться с забастовками ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Google может столкнуться с забастовками ИИ-разработчиков из-за контрактов с военными

Сотрудники штаб-квартиры Google DeepMind в Лондоне проголосовали за создание профсоюза с целью предотвращения использования технологий компании военными структурами США и Израиля. В обращении к руководству работники поставили вопрос об официальном признании представителей профсоюзов Communication Workers Union (CWU) и Unite the Union, получив подавляющую поддержку внутри коллектива.

Компьютер месяца — май 2026 года

Компьютер месяца — май 2026 года
Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов
Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше
Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях
Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой
Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности

Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности
Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте

Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте
Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone
От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте

От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте
Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR

Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR
Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Инициативу поддержали 98 % членов CWU, работающих в DeepMind. В случае успеха создание профсоюза обеспечит представительство интересов как минимум 1000 сотрудников лондонской штаб-квартиры. Как стало известно The Verge, у руководства Google есть 10 рабочих дней на добровольное признание нового органа, прежде чем будут запущены официальные юридические процедуры для принудительного признания.

В своём заявлении сотрудники выразили нежелание быть причастными к нарушениям международного права, отметив, что технологии ИИ уже используются в ходе военных действий Израиля. По их словам, даже применение разработок в административных целях делает эти операции более дешёвыми, быстрыми и эффективными, что должно быть немедленно прекращено. Помимо этого, профсоюз выдвинул конкретные требования, включая отказ от разработки оружия, технологий слежки и контрактов, наносящих вред людям. Работники также добиваются права отказа от проектов, нарушающих их личные моральные или этические устои.

В рамках широкой кампании против военных контрактов сотрудники DeepMind по всему миру рассматривают возможность проведения очных протестов и забастовок. В случае таких акций они планируют приостановить работу над улучшением сервисов Google AI, включая ассистента Gemini. Как отмечает The Verge, это решение назревало на фоне растущего недовольства внутри компании, например, неделей ранее сотни сотрудников подписали открытое письмо генеральному директору Сундару Пичаю (Sundar Pichai) с требованием отказаться от секретных контрактов с Пентагоном.

Однако вскоре после этого Google, наряду с OpenAI и Nvidia, заключила соглашения, позволяющие Министерству обороны США использовать их ИИ-модели для «любых законных государственных целей». Национальный представитель CWU по технологическим работникам Джон Чадфилд (John Chadfield) назвал текущий момент важным шагом, позволяющим техническим специалистам объединиться на основе солидарности и потребовать от работодателя прекратить участие в военно-промышленных контрактах. При этом стоит отметить, что в 2024 году компания уже уволила более 50 сотрудников в ответ на протесты против военного сотрудничества Google с правительством Израиля.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Знает рецепт Gemini и не тратит ни доллара впустую»: стартап экс-сотрудников DeepMind будет развивать визуальный ИИ
ИИ-модели Google Gemini найдут физическое воплощение в роботах Agile Robots
Глава Google DeepMind: автономный ИИ может выйти из-под контроля — нужно глобальное регулирование
OpenAI решила ускорить выпуск ИИ-смартфона — он получит флагманский чип MediaTek
OpenAI собиралась выделить роботов и устройства в отдельные компании, но передумала
Бум ИИ разогнал апрельскую выручку Foxconn почти на 30 %
Теги: google deepmind, ии
google deepmind, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
Маск потребовал от президента OpenAI вернуть $29 млрд — суд вскрыл старый дневник
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале — на втором и третьем месте «айфоны» подороже
Microsoft, xAI и Google согласились отдавать ИИ-модели властям США на проверку безопасности 28 мин.
Google повысила вознаграждение за обнаружение эксплойтов в Android до $1,5 млн 30 мин.
Google внедрит «аналог блокчейна» для проверки подлинности приложений и модулей Android 37 мин.
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн, а Google — на 15,2 млн рублей 45 мин.
«Это не распознавание лиц»: в Facebook и Instagram встроили ИИ, который выявляет детей по росту и строению скелета 48 мин.
Из WhatsApp исчезнут аватары для метавселенной 2 ч.
Эксперты «Инфосистемы Джет» представили концепцию построения ИТ-инфраструктуры в условиях постоянных сбоев и изменений 3 ч.
Раскрыты самые успешные игровые компании по итогам 2025 года — российский рынок восстанавливается после краха 4 ч.
Нет худа без добра: Capcom нашла позитив в негативе фанатов Resident Evil Requiem вокруг DLSS 5 4 ч.
ИИ-помощник Copilot начал присваивать себе заслуги программистов, но Microsoft уже всё починила 5 ч.
По бумагам всё чисто: Малайзия стремительно становится хабом ИИ ЦОД, благодаря доступности чипов NVIDIA и лояльности к клиентам из Китая 22 мин.
Adata выпустила память с «бесконечным зеркалом» — XPG Novakey RGB DDR5 объёмом до 32 Гбайт и скоростью до 6400 МТ/с 31 мин.
Анонсирован смартфон Honor Play 80 Plus с батареей на 7500 мА·ч и Snapdragon 4 Gen 4 по цене от $249 39 мин.
Be quiet! выпустила кулеры Dark Rock 6 и Dark Rock Pro 6 весом больше килограмма для процессоров с TDP до 300 Вт 41 мин.
Флагманский внедорожник Xiaomi показался на дорожных испытаниях 45 мин.
Google может столкнуться с забастовками ИИ-разработчиков из-за контрактов с военными 46 мин.
РТК-ЦОД инвестировал в развитие инфраструктуры дата-центров более 38 млрд рублей 2 ч.
«Тёмная, горячая, безжизненная скала»: телескоп «Джеймс Уэбб» впервые изучил поверхность экзопланеты за пределами Солнечной системы 2 ч.
Panthalassa разработала морские ИИ-платформы, работающие от энергии волн 3 ч.
OCP продвигает переход ЦОД на DC-питание для повышения плотности и энергоэффективности вычислений 3 ч.