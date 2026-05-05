Google может столкнуться с забастовками ИИ-разработчиков из-за контрактов с военными

Сотрудники штаб-квартиры Google DeepMind в Лондоне проголосовали за создание профсоюза с целью предотвращения использования технологий компании военными структурами США и Израиля. В обращении к руководству работники поставили вопрос об официальном признании представителей профсоюзов Communication Workers Union (CWU) и Unite the Union, получив подавляющую поддержку внутри коллектива.

Инициативу поддержали 98 % членов CWU, работающих в DeepMind. В случае успеха создание профсоюза обеспечит представительство интересов как минимум 1000 сотрудников лондонской штаб-квартиры. Как стало известно The Verge, у руководства Google есть 10 рабочих дней на добровольное признание нового органа, прежде чем будут запущены официальные юридические процедуры для принудительного признания.

В своём заявлении сотрудники выразили нежелание быть причастными к нарушениям международного права, отметив, что технологии ИИ уже используются в ходе военных действий Израиля. По их словам, даже применение разработок в административных целях делает эти операции более дешёвыми, быстрыми и эффективными, что должно быть немедленно прекращено. Помимо этого, профсоюз выдвинул конкретные требования, включая отказ от разработки оружия, технологий слежки и контрактов, наносящих вред людям. Работники также добиваются права отказа от проектов, нарушающих их личные моральные или этические устои.

В рамках широкой кампании против военных контрактов сотрудники DeepMind по всему миру рассматривают возможность проведения очных протестов и забастовок. В случае таких акций они планируют приостановить работу над улучшением сервисов Google AI, включая ассистента Gemini. Как отмечает The Verge, это решение назревало на фоне растущего недовольства внутри компании, например, неделей ранее сотни сотрудников подписали открытое письмо генеральному директору Сундару Пичаю (Sundar Pichai) с требованием отказаться от секретных контрактов с Пентагоном.

Однако вскоре после этого Google, наряду с OpenAI и Nvidia, заключила соглашения, позволяющие Министерству обороны США использовать их ИИ-модели для «любых законных государственных целей». Национальный представитель CWU по технологическим работникам Джон Чадфилд (John Chadfield) назвал текущий момент важным шагом, позволяющим техническим специалистам объединиться на основе солидарности и потребовать от работодателя прекратить участие в военно-промышленных контрактах. При этом стоит отметить, что в 2024 году компания уже уволила более 50 сотрудников в ответ на протесты против военного сотрудничества Google с правительством Израиля.