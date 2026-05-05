Google внедрит «аналог блокчейна» для проверки подлинности приложений и модулей Android

Учитывая, какие объёмы личной информации современный человек доверяет собственному смартфону, приходится прилагать немалые усилия, чтобы обеспечить безопасность данных на устройстве. Один из лучших способов это сделать — устанавливать приложения только из надёжных источников, и в Google решили для этого заручиться поддержкой технологии блокчейна.

Традиционно для проверки аутентичности ПО использовались технологии электронной подписи — они призваны гарантировать, что приложения происходят от подлинного источника. Но и это не гарантирует полной защиты: имеющий доступ к ключам подписи злоумышленник теоретически сохраняет возможность нанести ущерб. Поэтому в Google решили прибегнуть к технологии публичного реестра Binary Transparency — своеобразного аналога блокчейна.

Технология Binary Transparency дебютировала несколько лет назад и была призвана служить подтверждением подлинности образов прошивки для смартфонов Google Pixel. Идея состоит в создании общедоступных записей об официальных выпусках прошивки Pixel по образцу блокчейна. При загрузке смартфон проверяет цифровую подпись прошивки, а с помощью этой технологии рядовой пользователь может самостоятельно убедиться, что пользуется версией, которую сама Google зарегистрировала как официальную, а не взломанным вариантом, который какой-нибудь злонамеренный разработчик снабдил бэкдором.

Это решение будет работать и дальше, и в Google решили добавить два компонента: Binary Transparency для собственных приложений Google и для модулей основной ветки Android. Они обновляются чаще, чем прошивка целиком, и для пользователей не менее важно доверять этим приложениям. Как и раньше, существует общедоступный реестр по образцу блокчейна, в который Google добавляет записи обо всех официальных обновлениях приложений и системных компонентов. После внесения записи в этот реестр отменить её нельзя, что обеспечивает работу журнала одобренных Google выпусков.

В реестр попадут только официальные релизы. Это важно, потому что, например, предназначенная для внутреннего употребления альфа-версия приложения может быть подписана обычной цифровой подписью как разработанная Google, но содержать уязвимости, которые можно эксплуатировать. Злоумышленник может попытаться обманом заставить наивного пользователя установить такое приложение, — но теперь его можно проверить и убедиться, что эта версия не получила одобрения, и запускать её не следует. Обновлённая система начала работать с мая, и в дальнейшем Google будет вести учёт каждого официально публикуемого приложения и системного компонента.