Сегодня 05 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети «Яндекс» потратит до 50 млрд рублей на в...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Яндекс» потратит до 50 млрд рублей на выкуп акций — ради мотивации сотрудников

Совет директоров «Яндекса» одобрил программу обратного выкупа акций (buyback) на сумму до 50 млрд рублей, рассчитанную на два года. Целью программы объявлена мотивация сотрудников.

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов
Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте

Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте
Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone
Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей
От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте

От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте
Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой
Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR

Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях
Компьютер месяца — май 2026 года

Компьютер месяца — май 2026 года
Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше
Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности

Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности
Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

Выкуп будет осуществляться ООО «Янтех». Выпуск дополнительных акций для программы мотивации «Яндекс» будет осуществлять по мере необходимости. Руководство компании рассчитывает, что программа обратного выкупа позволит снизить прирост количества ценных бумаг в свободном обращении и увеличить прибыль на акцию.

По словам представителя компании, акции, задействованные в программе обратного выкупа, не получат права голоса и не будут участвовать в распределении дивидендов до момента их передачи сотрудникам. После раскрытия корпоративной информации о программе котировки «Яндекса» выросли на 1 % до 4073 рублей за акцию.

В первом квартале 2026 года консолидированная выручка «Яндекса» выросла на 22 % по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и составила 372,7 млрд рублей. Компания прогнозирует рост годовой выручки на 20 % по сравнению с результатами 2025 года.

Скорректированная прибыль компании до уплаты налогов, процентов по кредитам и амортизации и износа (EBITDA) возросла на 50 % в годовом выражении до 73,3 млрд рублей, а рентабельность по этому показателю составила 19,7 %. Скорректированная чистая прибыль выросла в 2,7 раза и достигла 34,7 млрд рублей.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В 9 из 10 умных колонок в России встроена «Яндекс Алиса» — россияне стали чаще выбирать дорогие модели
«Алиса AI» поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ в Minecraft — «Яндекс» запустил образовательный проект «Последний блок»
«Яндекс» нарастил выручку, прибыль и подписчиков, но «временно» просел в ключевом сегменте
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн, а Google — на 15,2 млн рублей
«Это не распознавание лиц»: в Facebook✴ и Instagram✴ встроили ИИ, который выявляет детей по росту и строению скелета
Раскрыты самые успешные игровые компании по итогам 2025 года — российский рынок восстанавливается после краха
Теги: яндекс, выкуп, акции, мотивация
яндекс, выкуп, акции, мотивация
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора
Маск потребовал от президента OpenAI вернуть $29 млрд — суд вскрыл старый дневник
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале — на втором и третьем месте «айфоны» подороже
Bank of America призвал взвалить спасение игровой индустрии на потребителя — GTA VI должна стоить $80 50 мин.
«Яндекс» потратит до 50 млрд рублей на выкуп акций — ради мотивации сотрудников 59 мин.
ИИ-бот Claude удалось «разговорить» до вредоносного кода и рецептов взрывчатки — хотя напрямую о них даже не спрашивали 2 ч.
«Оглушительный успех»: менее чем за неделю в раннем доступе продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era достигли 650 тысяч копий 2 ч.
Microsoft, xAI и Google согласились отдавать ИИ-модели властям США на проверку безопасности 3 ч.
Google повысила вознаграждение за обнаружение эксплойтов в Android до $1,5 млн 3 ч.
Google внедрит «аналог блокчейна» для проверки подлинности приложений и модулей Android 3 ч.
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн, а Google — на 15,2 млн рублей 3 ч.
«Это не распознавание лиц»: в Facebook и Instagram встроили ИИ, который выявляет детей по росту и строению скелета 3 ч.
Из WhatsApp исчезнут аватары для метавселенной 3 ч.
Bose представила линейку домашней акустики Lifestyle Ultra Collection — от $299 за колонку до $1099 за саундбар 24 мин.
Глава Nvidia: Китай не должен получать передовые ИИ-чипы Blackwell и Rubin — всё лучшее должно быть у США 2 ч.
По бумагам всё чисто: Малайзия стремительно становится хабом ИИ ЦОД, благодаря доступности чипов NVIDIA и лояльности к клиентам из Китая 3 ч.
Adata выпустила память с «бесконечным зеркалом» — XPG Novakey RGB DDR5 объёмом до 32 Гбайт и скоростью до 6400 МТ/с 3 ч.
Анонсирован смартфон Honor Play 80 Plus с батареей на 7500 мА·ч и Snapdragon 4 Gen 4 по цене от $249 3 ч.
Be quiet! выпустила кулеры Dark Rock 6 и Dark Rock Pro 6 весом больше килограмма для процессоров с TDP до 300 Вт 3 ч.
Флагманский внедорожник Xiaomi показался на дорожных испытаниях 3 ч.
Google может столкнуться с забастовками ИИ-разработчиков из-за контрактов с военными 3 ч.
РТК-ЦОД инвестировал в развитие инфраструктуры дата-центров более 38 млрд рублей 3 ч.
«Тёмная, горячая, безжизненная скала»: телескоп «Джеймс Уэбб» впервые изучил поверхность экзопланеты за пределами Солнечной системы 4 ч.