«Яндекс» потратит до 50 млрд рублей на выкуп акций — ради мотивации сотрудников

Совет директоров «Яндекса» одобрил программу обратного выкупа акций (buyback) на сумму до 50 млрд рублей, рассчитанную на два года. Целью программы объявлена мотивация сотрудников.

Выкуп будет осуществляться ООО «Янтех». Выпуск дополнительных акций для программы мотивации «Яндекс» будет осуществлять по мере необходимости. Руководство компании рассчитывает, что программа обратного выкупа позволит снизить прирост количества ценных бумаг в свободном обращении и увеличить прибыль на акцию.

По словам представителя компании, акции, задействованные в программе обратного выкупа, не получат права голоса и не будут участвовать в распределении дивидендов до момента их передачи сотрудникам. После раскрытия корпоративной информации о программе котировки «Яндекса» выросли на 1 % до 4073 рублей за акцию.

В первом квартале 2026 года консолидированная выручка «Яндекса» выросла на 22 % по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и составила 372,7 млрд рублей. Компания прогнозирует рост годовой выручки на 20 % по сравнению с результатами 2025 года.

Скорректированная прибыль компании до уплаты налогов, процентов по кредитам и амортизации и износа (EBITDA) возросла на 50 % в годовом выражении до 73,3 млрд рублей, а рентабельность по этому показателю составила 19,7 %. Скорректированная чистая прибыль выросла в 2,7 раза и достигла 34,7 млрд рублей.