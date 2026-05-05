Bose представила линейку домашней акустики Lifestyle Ultra Collection — от $299 за колонку до $1099 за саундбар

Компания Bose анонсировала Lifestyle Ultra Collection — набор акустических систем для домашней аудиотехники, включающий колонку Lifestyle Ultra Speaker, саундбар Lifestyle Ultra Soundbar и сабвуфер Lifestyle Ultra Subwoofer. Все устройства поддерживают Google Cast и AirPlay. Новую линейку акустики можно использовать вместе как в единой мощной системе, так и по отдельности в разных помещениях.

Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR

Компьютер месяца — май 2026 года

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone

Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов

Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности

Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК

От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше

Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Источник изображений: Bose

Колонка Lifestyle Ultra Speaker — компактное устройство с двумя фронтальными и одним направленным вверх динамиками. Базовая конструкция включает в себя тканевый акустический гриль и сенсорное управление на верхней панели с радиальным регулятором уровня громкости. Ultra Speaker можно использовать как автономную умную колонку, совместимую с Alexa+, или объединить два устройства в стереопару.

Ultra Speaker оборудована модулями Bluetooth, Wi-Fi и 3,5-мм аудиоразъёмом для проводного подключения. Технология TrueSpatial оптимизирует звук для оптимального использования направленного вверх динамика, а CleanBass обеспечивает воспроизведение насыщенных низких частот без искажений.

5.2-канальная звуковая панель Lifestyle Ultra оборудована шестью широкополосными динамиками, два из которых направлены вверх, а также выделенным центральным твитером и двумя динамиками PhaseGuide для объёмного звука. Звуковая панель может быть модернизирована до 7.1.4-канальной конфигурации, которая добавит две колонки Lifestyle Ultra и сабвуфер Ultra Subwoofer.

Звуковая панель получила стеклянную верхнюю панель с сенсорными органами управления. Калибровка CustomTune позволяет оптимально настроить звучание системы с учётом особенностей помещения, а технология SpeechClarity обеспечивает улучшение разборчивости диалогов на основе искусственного интеллекта. В звуковой панели также используются обработка объёмного звука TrueSpatial и технология CleanBass, которая обеспечивает плотный, насыщенный бас.

Все три устройства линейки Lifestyle Ultra поступят в продажу 15 мая, но предварительные заказы принимаются уже сегодня. Колонка Lifestyle Ultra в чёрном или белом цвете стоит $299, а ограниченная серия в бежевом цвете — $349. Саундбар Lifestyle Ultra оценивается производителем в $1099, а сабвуфер Lifestyle Ultra стоит $899.

