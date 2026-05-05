Классическую Diablo едва не загубила налоговая — как Blizzard спасла легендарную экшен-RPG

За прошедшие с релиза уже почти 30 лет оригинальная Diablo стала настоящей легендой игровой индустрии, однако, как выяснилось, рисковала исчезнуть ещё до того, как материализовалась на прилавках.

Напомним, изначально Diablo была экспериментальным проектом независимой американской студии Condor под руководством Дэвида Бревика (David Brevik), братьев Макса Шафера (Max Schaeffer) и Эрика Шафера (Erich Schaeffer).

Издатели не горели желанием брать Diablo под крыло, но встреча с сооснователем Blizzard Entertainment Алленом Адхемом (Allen Adham) в 1995 году обернулась для команды издательским контрактом на несколько сотен тысяч долларов.

Этих денег оказалось недостаточно не только для разработки Diablo, на которую к тому моменту нужно было потратить ещё около двух лет, но и для оплаты труда сотрудников Condor на протяжении хотя бы года. Студия была в беде.

«Налоговики стояли буквально на пороге, угрожали закрыть нас», — признался Эрик Шафер в интервью журналу Edge. На фоне проблем Blizzard выразила желание выкупить студию — предложение было «неожиданным, но очень кстати».

Макс Шафер вспоминает: «Как только [Blizzard] нас купила, мы сели обдумывать, что сможем сделать теперь, когда освободились от финансовых ограничений и получили ещё немного времени. Как нам сделать [Diablo] как можно больше?».

Diablo вышла 31 декабря 1996 года и стала для Blizzard большим успехом — 2 млн проданных копий к концу 1998-го. Серия живёт и здравствует до сих пор — в конце апреля новейшая Diablo IV получила сюжетное дополнение Lord of Hatred.