Классическую Diablo едва не загубила налоговая — как Blizzard спасла легендарную экшен-RPG

За прошедшие с релиза уже почти 30 лет оригинальная Diablo стала настоящей легендой игровой индустрии, однако, как выяснилось, рисковала исчезнуть ещё до того, как материализовалась на прилавках.

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Напомним, изначально Diablo была экспериментальным проектом независимой американской студии Condor под руководством Дэвида Бревика (David Brevik), братьев Макса Шафера (Max Schaeffer) и Эрика Шафера (Erich Schaeffer).

Издатели не горели желанием брать Diablo под крыло, но встреча с сооснователем Blizzard Entertainment Алленом Адхемом (Allen Adham) в 1995 году обернулась для команды издательским контрактом на несколько сотен тысяч долларов.

Этих денег оказалось недостаточно не только для разработки Diablo, на которую к тому моменту нужно было потратить ещё около двух лет, но и для оплаты труда сотрудников Condor на протяжении хотя бы года. Студия была в беде.

Изначально Diablo была пошаговой игрой, но Адхем уговорил Бревика перенести механику на сражения в реальном времени

«Налоговики стояли буквально на пороге, угрожали закрыть нас», — признался Эрик Шафер в интервью журналу Edge. На фоне проблем Blizzard выразила желание выкупить студию — предложение было «неожиданным, но очень кстати».

Макс Шафер вспоминает: «Как только [Blizzard] нас купила, мы сели обдумывать, что сможем сделать теперь, когда освободились от финансовых ограничений и получили ещё немного времени. Как нам сделать [Diablo] как можно больше?».

Diablo вышла 31 декабря 1996 года и стала для Blizzard большим успехом — 2 млн проданных копий к концу 1998-го. Серия живёт и здравствует до сих пор — в конце апреля новейшая Diablo IV получила сюжетное дополнение Lord of Hatred.

Теги: diablo, blizzard entertainment, экшен-rpg
