В Китае установили крупнейший в мире плавучий морской ветряк — с ротором площадью в семь футбольных полей

Китай совершил очередной прорыв в сфере возобновляемой энергетики, установив крупнейшую в мире плавучую ветряную турбину Three Gorges Pilot. Её монтаж был завершён 2 мая 2026 года в открытом море в 70 км от побережья города Янцзян в провинции Гуандун. Установка мощностью 16 МВт принадлежит госкорпорации China Three Gorges Corporation и знаменует собой важный шаг в освоении глубоководных морских акваторий, где ветры всегда сильны и стабильны.

Масштабы сооружения поражают воображение. Высота турбины до кончика лопасти составляет около 270 метров, что превышает высоту многих небоскрёбов. Диаметр ротора достигает 252 метров, а охватываемая им при вращении площадь равна почти 50 000 м2 — это сопоставимо с семью стандартными футбольными полями. Вся эта колоссальная конструкция массой около 24 100 тонн размещена на полупогружной платформе длиной 80 и шириной 91 м, которая удерживается на месте с помощью сложной якорной системы, позволяющей турбине эффективно работать в непростых морских условиях.

Главная инженерная особенность Three Gorges Pilot заключается в её способности плавать, а не крепиться жёстко ко дну на сваях и фундаменте, что характерно для традиционных морских ветряков, пригодных лишь для мелководья. Здесь применена инновационная гибридная система фиксации: девять всасывающих якорей соединены с платформой полиэфирными тросами и якорными цепями. По замыслу инженеров, такая конфигурация действует подобно мощной пружине, эффективно поглощая и рассеивая колоссальные нагрузки от волн и порывов ветра. Это не только снижает износ всей конструкции, но и открывает возможность для безопасной установки ветрогенераторов на гораздо больших глубинах.

The world's largest single-unit 16-megawatt floating offshore wind turbine "Three Gorges Pilot" was installed on May 2 in waters off Yangjiang, south China's Guangdong Province.

Экономический и экологический эффект от работы исполинской турбины весьма значителен. Ожидается, что её годовая выработка достигнет 44,65 ГВт·ч, чего, по разным оценкам, достаточно для обеспечения электроэнергией до 24 000 домохозяйств. Данный проект не только подчёркивает стремление Китая к технологической независимости (все ключевые компоненты турбины произведены внутри страны), но и вносит весомый вклад в достижение глобальных климатических целей, включая план по углеродной нейтральности к 2060 году, демонстрируя миру новый этап в развитии морской ветроэнергетики.