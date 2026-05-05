Сегодня 05 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В Китае установили крупнейший в мире пла...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Китае установили крупнейший в мире плавучий морской ветряк — с ротором площадью в семь футбольных полей

Китай совершил очередной прорыв в сфере возобновляемой энергетики, установив крупнейшую в мире плавучую ветряную турбину Three Gorges Pilot. Её монтаж был завершён 2 мая 2026 года в открытом море в 70 км от побережья города Янцзян в провинции Гуандун. Установка мощностью 16 МВт принадлежит госкорпорации China Three Gorges Corporation и знаменует собой важный шаг в освоении глубоководных морских акваторий, где ветры всегда сильны и стабильны.

Источник изображения: CCTV

Источник изображения: CCTV

Масштабы сооружения поражают воображение. Высота турбины до кончика лопасти составляет около 270 метров, что превышает высоту многих небоскрёбов. Диаметр ротора достигает 252 метров, а охватываемая им при вращении площадь равна почти 50 000 м2 — это сопоставимо с семью стандартными футбольными полями. Вся эта колоссальная конструкция массой около 24 100 тонн размещена на полупогружной платформе длиной 80 и шириной 91 м, которая удерживается на месте с помощью сложной якорной системы, позволяющей турбине эффективно работать в непростых морских условиях.

Главная инженерная особенность Three Gorges Pilot заключается в её способности плавать, а не крепиться жёстко ко дну на сваях и фундаменте, что характерно для традиционных морских ветряков, пригодных лишь для мелководья. Здесь применена инновационная гибридная система фиксации: девять всасывающих якорей соединены с платформой полиэфирными тросами и якорными цепями. По замыслу инженеров, такая конфигурация действует подобно мощной пружине, эффективно поглощая и рассеивая колоссальные нагрузки от волн и порывов ветра. Это не только снижает износ всей конструкции, но и открывает возможность для безопасной установки ветрогенераторов на гораздо больших глубинах.

Экономический и экологический эффект от работы исполинской турбины весьма значителен. Ожидается, что её годовая выработка достигнет 44,65 ГВт·ч, чего, по разным оценкам, достаточно для обеспечения электроэнергией до 24 000 домохозяйств. Данный проект не только подчёркивает стремление Китая к технологической независимости (все ключевые компоненты турбины произведены внутри страны), но и вносит весомый вклад в достижение глобальных климатических целей, включая план по углеродной нейтральности к 2060 году, демонстрируя миру новый этап в развитии морской ветроэнергетики.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Китае с размахом вернули к жизни технологии стабилизации энергосетей вековой давности
В США втихую запустили крупнейшую ветряную электростанцию — оператор опасался реакции Трампа
Крупнейшая морская ветряная электростанция США начала подавать энергию в сеть, но совсем чуть-чуть
Учёные создали искусственные нейроны, сигналы которых живой мозг воспринял как свои
Поиском мест для добычи воды на Марсе займутся дроны с георадарами
Искусственный коллективный разум: роботы-муравьи научились строить и разрушать без сложного ИИ
Теги: ветроэнергетика, ветряк, китай, возобновляемая энергия
ветроэнергетика, ветряк, китай, возобновляемая энергия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора
Bank of America призвал взвалить спасение игровой индустрии на потребителя — GTA VI должна стоить $80
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
Маск потребовал от президента OpenAI вернуть $29 млрд — суд вскрыл старый дневник
«Оглушительный успех»: менее чем за неделю в раннем доступе продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era достигли 650 тысяч копий
Прочувствуй Kingdom Come: Deliverance 2 по-новому: Warhorse выпустила духи с запахом Индржиха 2 ч.
Anthropic представила ИИ-агентов для решения финансовых задач и работы с отчётностью 3 ч.
Классическую Diablo едва не загубила налоговая — как Blizzard спасла легендарную экшен-RPG 3 ч.
«Яндекс» потратит до 50 млрд рублей на выкуп акций — ради мотивации сотрудников 5 ч.
ИИ-бот Claude удалось «разговорить» до вредоносного кода и рецептов взрывчатки — хотя напрямую о них даже не спрашивали 5 ч.
Microsoft, xAI и Google согласились отдавать ИИ-модели властям США на проверку безопасности 6 ч.
Google повысила вознаграждение за обнаружение эксплойтов в Android до $1,5 млн 6 ч.
Google внедрит «аналог блокчейна» для проверки подлинности приложений и модулей Android 6 ч.
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн, а Google — на 15,2 млн рублей 6 ч.
«Это не распознавание лиц»: в Facebook и Instagram встроили ИИ, который выявляет детей по росту и строению скелета 6 ч.
Micron выпустила первый SSD ёмкостью 245 Тбайт — Micron 6600 ION для центров обработки данных 19 мин.
В Китае установили крупнейший в мире плавучий морской ветряк — с ротором площадью в семь футбольных полей 27 мин.
Актёр засветил грядущие наушники Sony WH-1000XX — премиальная модель обойдётся в $649 3 ч.
PlayStation 5 с Linux показала почти нативную производительность в играх из Steam 3 ч.
Bose представила линейку домашней акустики Lifestyle Ultra Collection — от $299 за колонку до $1099 за саундбар 4 ч.
Глава Nvidia: Китай не должен получать передовые ИИ-чипы Blackwell и Rubin — всё лучшее должно быть у США 5 ч.
По бумагам всё чисто: Малайзия стремительно становится хабом ИИ ЦОД, благодаря доступности чипов NVIDIA и лояльности к клиентам из Китая 6 ч.
Adata выпустила память с «бесконечным зеркалом» — XPG Novakey RGB DDR5 объёмом до 32 Гбайт и скоростью до 6400 МТ/с 6 ч.
Анонсирован смартфон Honor Play 80 Plus с батареей на 7500 мА·ч и Snapdragon 4 Gen 4 по цене от $249 6 ч.
Be quiet! выпустила кулеры Dark Rock 6 и Dark Rock Pro 6 весом больше килограмма для процессоров с TDP до 300 Вт 6 ч.