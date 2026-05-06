Инсайдер показал первый скриншот загадочной Assassinʼs Creed Invictus — Ubisoft отреагировала

Французский издатель и разработчик Ubisoft не спешит полноценно анонсировать свою мультиплеерную игру Assassin's Creed Invictus (кодовое название), поэтому блогер и датамайнер j0nathan решил устроить неофициальную демонстрацию.

В ночь на 6 мая j0nathan опубликовал первый скриншот Assassin's Creed Invictus — на изображении запечатлён вооружённый парными клинками персонаж посреди огромной арены и незаконченных элементов окружения.

Официальный микроблог серии отреагировал на утечку: «Неплохо… возможно, это изображение происходит из нашего закрытого тестирования, но его сильно изменили (скорее всего, с помощью ИИ). Распространять дезинформацию — нехорошо».

j0nathan в ответ признался, что действительно использовал ИИ для модификации скриншота (убрать водяной знак, поменять цвет накидки Кассандры, повысить качество), и показал оригинальное изображение.

«Хорошо, раз официальный аккаунт ведёт себя настолько самодовольно, вот реальный скриншот без ИИ. К сожалению для них, это всё та же самая дрянь», — уверен j0nathan. Эту публикацию датамайнера Ubisoft не комментировала.

Ранее сообщалось, что Assassin's Creed Invictus представляет собой геймплейный аналог сетевой аркады Fall Guys: Ultimate Knockout и предлагает несколько знаменитых ассасинов и знаковые локации из серии (например, из Mirage и Odyssey).

По данным j0nathan, 30 апреля Ubisoft провела закрытое тестирование Assassin's Creed Invictus. Французский блогер утверждал, что игра «просто ужасна», может быть отложена (ожидается в 2026 году) или даже отменена.

Теги: assassin's creed invictus, ubisoft, аркада
