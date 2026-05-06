Samsung подорожала до $1 триллиона на новостях о выпуске процессоров для iPhone и Mac

Рыночная капитализация Samsung превысила $1 трлн — корейский электронный гигант стал 13-й в мире компанией, которой удалось достичь этой стоимости. Инвесторов вдохновила информация о том, что Apple провела с Samsung предварительные переговоры на предмет выпуска своих процессоров в США.

Две компании пока не заключили никакого соглашения — переговоры остаются на начальной стадии, но инициатива указывает, что Apple заинтересована в диверсификации цепочки поставок своих чипов. Samsung, в свою очередь подстегнула энтузиазм инвесторов, когда заявила о намерении вложить значительные средства в собственное полупроводниковое производство.

Сегодня, 6 мая 2026 года, акции Samsung Electronics на бирже в Сеуле выросли на 11 % и достигли рекордной стоимости в 261 500 вон за ценную бумагу ($179,3). По итогам I квартала компания показала рост операционной прибыли в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — она достигла 53,7 трлн вон ($36 млрд). Чистая прибыль компании составила 47,1 трлн вон ($32,42 трлн); прибыль полупроводникового подразделения подскочила в 54 раза — впервые с 2018 года оно обошло по этому показателю мирового лидера в лице TSMC.