Полупроводниковое подразделение Samsung впервые за 29 кварталов обошло TSMC по выручке и прибыли

В прошлом квартале Samsung Electronics получила рекордную выручку в размере $90 млрд, а её прибыль на полупроводниковом направлении выросла в 54 раза. Всё это позволило компании впервые с конца 2018 года обойти по выручке, операционной прибыли и норме операционной прибыли извечного соперника в лице TSMC, которая в последние годы считается одним из главных выгодоприобретателей ИИ-бума.

Ирония судьбы заключается в том, что высокие цены и спрос на память позволили Samsung обойти TSMC по указанным параметрам, но именно в сфере контрактного производства чипов компания продолжает нести убытки, как и на направлении разработки логических компонентов. По некоторым оценкам, убытки Samsung в тех сферах деятельности, которые не связаны с производством памяти, по итогам первого квартала варьировались от $670 млн до $1 млрд.

Норма операционной прибыли Samsung в сфере производства памяти варьировалась от 70 до 75 %, по оценкам сторонних экспертов. Конкурирующая SK hynix в этой сфере демонстрировала по итогам первого квартала схожий показатель на уровне 72 %. Формально Samsung является более крупным производителем памяти, и SK hynix долгое время опережала её по прибыли только из-за высоких цен на HBM и своей концентрации на этом виде продукции. В сегменте HBM корейская SK hynix продолжает контролировать более половины рынка.

TSMC в первом квартале выручила $35,9 млрд, а её операционная прибыль достигла $20,9 млрд. Норма прибыли этой компании составила 58,1 %. Для сравнения, у Samsung в полупроводниковом сегменте норма операционной прибыли должна была составить 65,7 %. Выручка Samsung в полупроводниковом сегменте оказалась на $19,3 млрд выше, чем у TSMC, а по операционной прибыли она обошла соперницу на $15,4 млрд. Ещё в четвёртом квартале прошлого года Samsung по этим показателям отставала от TSMC. Быстро перевернуть ситуацию в пользу Samsung помог высокий спрос на микросхемы памяти и стремительный рост цен на неё. В предыдущий раз Samsung обходила TSMC в четвёртом квартале 2018 года.

Впрочем, за пределами рынка памяти Samsung в прошлом квартале выручила всего $4,7 млрд, что соответствует примерно 12 % всей выручки TSMC за период. В сегменте контрактного производства чипов Samsung и вовсе отстаёт от TSMC на порядок, поскольку доля первой на рынке не превышает 7 %, а первая лидирует с 72 % профильной выручки. Тем не менее, это не мешает Samsung оставаться вторым по величине контрактным производителем чипов в мире. Доверие клиентов в корпоративном сегменте завоёвывается гораздо дольше, чем взлетают цены на память, этим и объясняется такой дисбаланс.