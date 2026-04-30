ИИ-бум кормит: прибыль Samsung от полупроводников взлетела в 54 раза

На производителей микросхем памяти бум систем искусственного интеллекта в данной его фазе продолжает влиять ярко выраженным положительным образом. Samsung удалось по итогам первого квартала увеличить операционную прибыль в восемь с лишним раз до $38,5 млрд. Выручка выросла на 70 % до рекордных $90 млрд, но больше всего увеличилась прибыль в полупроводниковом сегменте.

Как уже отмечалось, за один только квартал текущего года Samsung получила операционную прибыль, превосходящую показатель всего предыдущего года ($29,3 млрд). Во втором полугодии Samsung рассчитывает на сохранение высокого спроса на память в серверном сегменте.

Полупроводниковый бизнес Samsung продемонстрировал в первом квартале рост операционной прибыли почти в 54 раза до $36 млрд. Фактически, именно этот вид деятельности обеспечил около 94 % всей операционной прибыли компании за период. Выручка Samsung в полупроводниковом сегменте составила $55 млрд, увеличившись на 225 % в годовом сравнении. Основную часть доходов Samsung в полупроводниковом сегменте обеспечила память семейства HBM, однако по состоянию на четвёртый квартал прошлого года конкурирующая SK hynix продолжала занимать 57 % этого рынка, поэтому в данном случае Samsung выступает в роли догоняющего. На этой неделе Samsung заявила, что первой приступила к массовым поставкам товарных чипов HBM4 для ускорителей Nvidia семейства Vera Rubin.

Акции Samsung с начала года выросли в цене на 88 %, а в прошлом году они более чем удвоились в цене. Текущая конъюнктура рынка памяти также способствует дальнейшему росту благосостояния Samsung Electronics. В текущем квартале, по прогнозу Counterpoint Research, средние цены по контрактам на поставку DRAM вырастут последовательно ещё на 60 %, только в марте в отдельности они выросли на 42 % по сравнению с февралём. Руководство Samsung пояснило на квартальной конференции, что компания склоняется к переходу на многолетние контракты с клиентами, которые позволят стабилизировать финансовые потоки и сгладить влияние традиционных циклов на рынке памяти.

За фасадом благополучия полупроводникового бизнеса Samsung в квартальном отчёте скрылось снижение операционной прибыли в сегменте мобильных и сетевых решений на 35 % до $1,9 млрд, причём отчасти в этом виноват именно рост цен на память, который толкает финансовые показатели Samsung вверх на другом направлении бизнеса.