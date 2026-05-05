Будущие iPhone и Mac могут получить процессоры производства Intel и Samsung

Намеченная на сентябрь смена руководства Apple не лишит её необходимости увеличивать степень локализации продаваемой в США продукции, поэтому компания уже начала обсуждать возможность выпуска своих процессоров на территории страны с компаниями Intel и Samsung Electronics, которые в этой сфере смогут конкурировать с TSMC.

Данной информацией сегодня поделилось агентство Bloomberg. Если Intel является исконно американским производителем чипов, то у Samsung в Техасе сейчас строится передовое предприятие, которое также может быть использовано для выпуска процессоров Apple. Сообщается, что представители последней его недавно уже посетили для проведения предварительных переговоров. Впрочем, пока никакие договорённости с Intel или Samsung не достигнуты. Внутри Apple сохраняется обеспокоенность тем, что альтернативные подрядчики не смогут обеспечить её такими же объёмами и качеством продукции, как долговременный партнёр в лице TSMC.

Новейшие iPhone и Mac оснащаются процессорами Apple собственной разработки, которые компания TSMC выпускает по её заказу на Тайване по 3-нм технологии. Тайваньские законы не позволяют TSMC синхронно предлагать на своих зарубежных предприятиях столь же передовые технологии, поэтому американская площадка компании неизбежно будет отставать на поколение или два от тайваньских предприятий. Возможно, Apple желает обойти данное ограничение путём сотрудничества с Intel и Samsung, которые подобными рамками не сдерживаются. На недавней квартальной отчётной конференции представители Apple признались, что компания не получает передовые чипы в нужных количествах.

При этом для Intel получение заказов Apple стало бы настоящей победой в многолетних попытках привлечь к своим производственным мощностям сторонних клиентов. Samsung для Apple одновременно является и конкурентом в сегменте смартфонов и мобильных процессоров, поэтому насколько они будут готовы сблизиться, пока сказать сложно. Samsung хоть и считается вторым по величине контрактным производителем чипов в мире, от лидирующей TSMC отстаёт буквально на порядок с точки зрения получаемой выручки.

К слову, в период с 2006 по 2020 годы Intel снабжала Apple своими процессорами Core, но миграция на чипы собственной разработки подарила Apple желанную независимость. Более десяти лет назад Samsung также выпускала процессоры для смартфонов Apple, поэтому все эти компании определёнными производственными связями исторически располагали. TSMC продолжает оставаться основным поставщиком чипов для Apple, в этом году вторая компания купит у первой до 100 млн процессоров, выпущенных на территории штата Аризона.