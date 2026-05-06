4 или 32 Гбайт: Microsoft запуталась в собственных рекомендациях по оперативной памяти для Windows 11

Microsoft удалила со своего сайта документ, в котором называла 32 Гбайт оперативной памяти апгрейдом «без забот» для игр на Windows 11, а 16 Гбайт — базовым уровнем. Текст, вероятно написанный нейросетью, вызвал недовольство геймеров и противоречил официальным системным требованиям самой Microsoft, где минимумом по-прежнему указаны 4 Гбайт. Компания также убрала февральский документ, позиционирующий ПК с Copilot+ как готовое игровое решение.

Документ техподдержки Gaming features: What the best Windows PC gaming systems have in common появился в первую неделю апреля в справочном разделе Learning Center на сайте Microsoft. В нём компания сообщала, что 16 Гбайт оперативной памяти подходят «для большинства игроков» как «отправная точка», а переход на 32 Гбайт «помогает, если параллельно с играми запущены Discord, браузеры или стриминговые приложения».

Геймерам публикация не понравилась. К тому же она создавала путаницу: в официальных системных требованиях Windows 11 минимумом по-прежнему считается 4 Гбайт оперативной памяти, а недорогие ПК в магазинах обычно идут с 8 Гбайт. Параллельно Microsoft активно продвигает ПК с маркировкой Copilot+ — собственный стандарт для компьютеров со встроенным ИИ-чипом. Такая машина обязана иметь как минимум 16 Гбайт оперативки. Возможно, именно это противоречие и подтолкнуло Microsoft к действиям: в выходные она тихо убрала документ, перенаправила его адрес на главную страницу Learning Center и закрыла страницу для индексации в Wayback Machine — сервисе Internet Archive с копиями старых веб-страниц.

В феврале издание Windows Latest уже находило в Learning Center похожую публикацию. Microsoft писала, что «16 Гбайт хватит для большинства игр», а «32 Гбайт идеальны для серьёзных игроков, запускающих самые требовательные игры или использующих тяжёлые моды». Тех, кто не хочет «головной боли с подбором комплектующих», компания отсылала к ПК с Copilot+, которые, по её словам, «поставляются с новейшими процессорами, видеокартами и системой охлаждения, настроенной для игр». Этот документ Microsoft тоже удалила и вычистила из Learning Center все упоминания ПК с Copilot+ для игр.

Решение объяснимо. Маркировка Copilot+ сама по себе не делает компьютер игровым. Компьютер может получить такой статус при наличии ИИ-чипа, но большинство машин с Copilot+ для игр не оптимизированы. Флагманская платформа Copilot+ построена на чипе Snapdragon X2 Elite Extreme, который не способен запускать большинство игр без слоя эмуляции. Прямая связка Copilot+ с играми вводила в заблуждение — особенно тех покупателей, которые могли решить, что любой компьютер с такой маркировкой собран для серьёзного гейминга.

Microsoft пообещала улучшить управление оперативной памятью в Windows 11 — система действительно расходует её неэкономно, во многом из-за приложений на Electron и WebView2, которые доминируют в магазине Windows. Сатья Наделла (Satya Nadella) подтвердил, что компания хочет оптимизировать Windows для устройств с малым объёмом памяти и вернуть расположение пользователей. Сейчас Microsoft тестирует ускоренный запуск приложений, оптимизацию панели задач и меню «Пуск», исправления надёжности «Проводника» и ряд других изменений, призванных умерить аппетит Windows 11 к оперативной памяти.