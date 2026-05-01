Что-то на богатом: Microsoft назвала оптимальный объём оперативки для игрового ПК с Windows 11

Microsoft дала ответ на вопрос о том, какого объёма оперативной памяти достаточно для запуска игр в 2026 году. Потребуется минимум 16 Гбайт, но для комфортной работы лучше обеспечить себе 32 Гбайт памяти — особенно если параллельно с игрой запускать Discord, браузер или ПО для стриминга.

Компания не утверждает, что объём в 16 Гбайт устарел, но характеризует его как отправную точку — и 32 Гбайт больше не позиционируются как запас для энтузиастов. А рекомендованный объём памяти для работы самой Windows уже составляет 8 Гбайт. Такие показатели в Microsoft связали не с особенностями самих игр, а с работой сопутствующего ПО. «Перейти на 32 Гбайт памяти полезно, если вы пользуетесь Discord, браузерами или стриминговыми инструментами одновременно с играми», — говорится на странице поддержки Microsoft.

Профессиональные геймеры говорят об этом уже не первый год, но во время дефицита памяти и высоких цен на неё это воспринимается несколько болезненно. Типичная игровая конфигурация включает работающий в фоновом режиме Discord, браузер с несколькими открытыми вкладками, приложение для запуска игр, такое как Steam, Epic Games или Xbox, а также некоторые службы, которые в Windows просто не отключаются. Ситуация усугубляется тем, что некоторые приложения теперь разрабатываются на движке Chromium, который активно потребляет память даже в режиме ожидания.

Не щадят ресурсы памяти, наконец, и сами AAA-игры с текстурами высокого разрешения, модами и открытыми мирами — да, можно обойтись и 16 Гбайт, но тогда останется меньше места для всего остального. AAA-игры также предполагают наличие дискретной видеокарты, собственный объём памяти которой у последних моделей составляет от 8 до 12 Гбайт. В итоге, когда Microsoft рекомендует устанавливать 32 Гбайт оперативной памяти, она предлагает не выжимать из компьютера дополнительные кадры в секунду, а говорит о комфортной работе с минимальными заиканиями, предотвращении помех от сторонних приложений и снижении нагрузки на память при длительных игровых сессиях.

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) уже заговорил о необходимости вернуть доверие пользователей Windows. Но сделать это не получится, если каждый год просить людей увеличивать объёмы оперативной памяти на компьютере — компании предстоит сделать Windows 11 быстрее, легче и эффективнее. Возможно, работа над этим уже началась.