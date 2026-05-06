Китайские конкуренты Nvidia тратят на разработки больше, чем зарабатывают

Эмоциональные заявления основателя Nvidia то и дело дают повод поверить, что китайские конкуренты на внутреннем рынке Поднебесной давно вытеснили одноимённые ИИ-ускорители. При этом финансовая отчётность местных разработчиков показывает, что они вынуждены тратить значительную часть выручки на исследования и разработки, тогда как западные конкуренты ограничиваются заметно более выгодными пропорциями.

Как отмечает South China Morning Post, лидирующая на мировом рынке GPU-ускорителей американская Nvidia по итогам прошлого года потратила на НИОКР не более 9 % своей выручки, хотя ещё в 2022 году эта доля достигала 27 %. Впрочем, в данном случае важно понимать, что выручка Nvidia в условиях бума ИИ растёт опережающими темпами, и по итогам прошлого года она достигла $215,9 млрд. На этом фоне впечатляющие по своей абсолютной величине затраты на исследования и разработки в сумме $18,5 млрд действительно составляют весьма скромную долю.

AMD и Intel в прошлом фискальном году направили на разработки $8 млрд и $13,8 млрд соответственно, для них соотношение этих расходов к выручке достигло 23 % и 26 %. К слову, в 2024 году Intel направила на разработки 31 % выручки, а в 2023 году этот показатель достигал 30 %. Компания переживает болезненную фазу трансформации, пытаясь догнать конкурентов, поэтому её затраты в этой сфере велики.

Для сравнения, китайские разработчики ИИ-чипов вплоть до 2024 года направляли на исследования и разработки кратно больше средств, чем выручали от реализации продукции на рынке, но важно учитывать, что многие из этих компаний были основаны в 2020 году или позже. Например, MetaX была основана в 2020 году выходцами из AMD, а Moore Threads тогда же была основана бывшим главой бизнеса Nvidia в Китае. Ведущая свою историю с 2016 года Cambricon в прошлом квартале смогла сократить долю расходов на НИОКР по отношению к выручке с 24,5 до 11,2 %, а по итогам прошлого года в целом она впервые получила прибыль. В первом квартале текущего года её выручка выросла на 160 % до $425 млн, а прибыль почти утроилась до $147 млн. По мере достижения определённой зрелости MetaX и Moore Threads тоже начнут тратить на исследования всё меньшую долю выручки. В прошлом квартале первая увеличила расходы на НИОКР на 16,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вторая подняла их в полтора раза.