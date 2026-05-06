Частные инвесторы нашли способ вложиться в OpenAI и другие «закрытые» ИИ-компании — через криптоплатформы

Некоторые из крупнейших в мире разработчиков моделей искусственного интеллекта — в первую очередь Anthropic, OpenAI и SpaceX (владеет xAI) — постоянно мелькают в новостных заголовках, но пока остаются частными компаниями, то есть возможность вкладывать средства в их акции отсутствует. Обходное решение нашли криптовалютные платформы.

На платформах Ventuals и PreStocks появилась возможность торговать активами компаний, которые только готовятся к размещению своих акций на бирже (IPO). На этих платформах компания Anthropic получила оценку в $1,6 трлн, то есть вдвое больше, чем было установлено в последнем официальном раунде финансирования. В действительности это спекулятивные позиции, а не сделки с реальными акциями. На Ventuals трейдеры спекулируют на оценках бессрочных фьючерсов — деривативов без обеспечения активами, без срока истечения и вообще без привязки к какой-либо реальной сделке с акциями. На PreStocks используется другой подход — её токены выпускаются один к одному со специально созданной компанией (SPV), у которой якобы действительно есть акции Anthropic. Хотя сама Anthropic выпустила разъяснение, что эти структуры могут не иметь юридической силы, и сам разработчик ИИ считает подобные сделки недействительными.

Тем не менее, с момента запуска в ноябре площадка Ventuals накопила объём торгов около $500 млн, а у PreStocks этот показатель приблизился к $630 млн. Эти производные инструменты, которые выпускаются до IPO, представляют собой новый формат розничного рынка: архитектура, которая когда-то обеспечивала спекуляции на мемкоинах, теперь служит для инвестирования в такие компании как Anthropic — в режиме реального времени. Интересно, что действительные владельцы акций Anthropic отслеживают торги на Ventuals для оценки принадлежащих им ценных бумаг, и при их продаже оценка соответствует котировкам на криптоплатформах. Традиционной альтернативой таких механизмов являются частные рынки, но и они не всегда устраивают инвесторов за отсутствием нужных инструментов — те же короткие позиции (игру на понижение) против OpenAI и Anthropic даже после оценки в $1 трлн открывались при ослаблении положительных прогнозов.

Ранее рынок к таим инструментам был ещё не готов: в прошлом году акции Robinhood Markets Inc. упали после того, как OpenAI назвала сомнительным предложение брокерской компании о выпуске привязанных к акциям токенов, связанных с разработчиком ChatGPT. В OpenAI тогда отметили, что компания не участвовала в этом предложении и не давала на него одобрения.