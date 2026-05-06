Власти США намерены вмешаться в цепочки поставок, чтобы смягчить дефицит памяти

На середину мая планируется визит президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в китайскую столицу, где он встретится с Си Цзиньпином (Xi Jinping) для переговоров по широкому спектру вопросов. Заместитель госсекретаря США Джейкоб Хелберг (Jacob Helberg) дал понять, что даже самый благоприятный исход этой встречи не отменит намерений США развивать альтернативные цепочки поставок.

Ещё в декабре прошлого года США объявили о запуске инициативы Pax Silica, которая позволит странам-участницам снизить степень зависимости от Китая в ключевых сферах экономики, включая производство полупроводниковой продукции, искусственный интеллект и критически важные минералы. На данный момент инициативу поддержали уже 14 стран, включая Индию, Японию, Южную Корею, Сингапур и Филиппины, а на этой неделе к ним присоединится Норвегия.

Заместитель госсекретаря США по вопросам экономики Джейкоб Хелберг пояснил Nikkei Asian Review, что власти страны готовы решать проблему дефицита памяти, используя эту самую международную коалицию. В первую очередь для этого необходимо плотнее сотрудничать с Южной Кореей, поскольку на её территории находятся два крупнейших производителя микросхем памяти: Samsung Electronics и SK hynix.

При этом власти США считают нужным привлекать к решению проблемы и новых партнёров. Например, власти Филиппин выделили под организацию технопарка участок площадью 1619 га на своей территории. Делегация американских чиновников и бизнесменов до конца мая посетит эту площадку, чтобы найти ей адекватное применение. Нужно будет решить, будет ли данный технопарк участвовать в производстве памяти, переработке критически важных минералов, либо в каких-то иных формах деятельности. По словам Хелберга, даже если не удастся договориться с Филиппинами в части расширения производства или упаковки чипов памяти, то переговоры на эту тему продолжатся с другими членами коалиции. Даже если Дональд Трамп и Си Цзиньпин продуктивно пообщаются в середине мая, власти США не откажутся от намерений расширять географию цепочек поставок для снижения своей зависимости от Китая, как отметил чиновник.