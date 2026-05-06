Сегодня 06 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Власти США намерены вмешаться в цепочки ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Власти США намерены вмешаться в цепочки поставок, чтобы смягчить дефицит памяти

На середину мая планируется визит президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в китайскую столицу, где он встретится с Си Цзиньпином (Xi Jinping) для переговоров по широкому спектру вопросов. Заместитель госсекретаря США Джейкоб Хелберг (Jacob Helberg) дал понять, что даже самый благоприятный исход этой встречи не отменит намерений США развивать альтернативные цепочки поставок.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Ещё в декабре прошлого года США объявили о запуске инициативы Pax Silica, которая позволит странам-участницам снизить степень зависимости от Китая в ключевых сферах экономики, включая производство полупроводниковой продукции, искусственный интеллект и критически важные минералы. На данный момент инициативу поддержали уже 14 стран, включая Индию, Японию, Южную Корею, Сингапур и Филиппины, а на этой неделе к ним присоединится Норвегия.

Заместитель госсекретаря США по вопросам экономики Джейкоб Хелберг пояснил Nikkei Asian Review, что власти страны готовы решать проблему дефицита памяти, используя эту самую международную коалицию. В первую очередь для этого необходимо плотнее сотрудничать с Южной Кореей, поскольку на её территории находятся два крупнейших производителя микросхем памяти: Samsung Electronics и SK hynix.

При этом власти США считают нужным привлекать к решению проблемы и новых партнёров. Например, власти Филиппин выделили под организацию технопарка участок площадью 1619 га на своей территории. Делегация американских чиновников и бизнесменов до конца мая посетит эту площадку, чтобы найти ей адекватное применение. Нужно будет решить, будет ли данный технопарк участвовать в производстве памяти, переработке критически важных минералов, либо в каких-то иных формах деятельности. По словам Хелберга, даже если не удастся договориться с Филиппинами в части расширения производства или упаковки чипов памяти, то переговоры на эту тему продолжатся с другими членами коалиции. Даже если Дональд Трамп и Си Цзиньпин продуктивно пообщаются в середине мая, власти США не откажутся от намерений расширять географию цепочек поставок для снижения своей зависимости от Китая, как отметил чиновник.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай на пути к отказу от импортных кремниевых пластин — локализация достигнет 70 % к концу года
Nvidia теперь на 90 % зависит от азиатских поставщиков — в прошлом году было 65 %
США отправят «миссионеров ИИ» по всему миру — Трамп запустил Tech Corps, чтобы укрепить влияние и сдержать Китай
Китайские конкуренты Nvidia тратят на разработки больше, чем зарабатывают
Бум ИИ ударит по ПК-бизнесу AMD во втором полугодии — игровая выручка рухнет более чем на 20 %
Samsung подорожала до $1 триллиона на новостях о выпуске процессоров для iPhone и Mac
Теги: сша, китай, китайское правительство, дональд трамп, коалиция
сша, китай, китайское правительство, дональд трамп, коалиция
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Тёмная, горячая, безжизненная скала»: телескоп «Джеймс Уэбб» впервые изучил поверхность экзопланеты за пределами Солнечной системы
Bank of America призвал взвалить спасение игровой индустрии на потребителя — GTA VI должна стоить $80
Спустя три года поисков игроки наконец нашли секретный коровий уровень в Diablo IV, но оказались разочарованы
«Оглушительный успех»: менее чем за неделю в раннем доступе продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era достигли 650 тысяч копий
В ChatGPT сменилась базовая модель — теперь это быстрая GPT-5.5 Instant, которая меньше галлюцинирует
Iren купит Mirantis за $625 млн, чтобы расширить свой ИИ-стек 19 мин.
Google Chrome для Android научился не показывать сайтам точное местоположение 25 мин.
Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades 53 мин.
Издатели: Цукерберг лично одобрил массовое пиратство книг для обучения ИИ 2 ч.
Студия разработчиков MindsEye уволила 90 % сотрудников, а план спасения игры под угрозой 2 ч.
Китайский «Большой фонд» может возглавить финансирование DeepSeek при оценке $45 млрд 3 ч.
Galaxy S26 получит бету One UI 9 раньше, чем владельцы старых моделей увидят стабильную One UI 8.5 3 ч.
«Выглядит круто и ужасно одновременно»: авторы ремастеров GTA анонсировали онлайн-боевик о сражениях огромных монстров BeastLink 3 ч.
Спустя 10 лет в Steam вернулась амбициозная военная стратегия R.U.S.E. — с поддержкой Steam Deck и всеми DLC в комплекте 4 ч.
4 или 32 Гбайт: Microsoft запуталась в собственных рекомендациях по оперативной памяти для Windows 11 5 ч.
Прототип тихого сверхзвукового лайнера NASA X-59 в шаге от преодоления сверхзвукового барьера 2 мин.
В 2025 году AWS увеличила площадь своих ЦОД и офисов на 16 % 6 мин.
Как тебе такое, Илон Маск? Китайская BYD стала популярнее Tesla на многих рынках за пределами Китая 8 мин.
Активисты ополчились на IPO компании SpaceX на $2 трлн — в прошлом году они обвалили капитализацию Tesla на $600 млрд 9 мин.
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком» 25 мин.
Видео: серийная версия робота Atlas от Boston Dynamics выполнила «уголок в упоре» 60 мин.
Власти США намерены вмешаться в цепочки поставок, чтобы смягчить дефицит памяти 2 ч.
LG Display показала Tandem OLED с удвоенным сроком службы и сниженным потреблением, а также геймерский 720-Гц OLED-дисплей 2 ч.
Частные инвесторы нашли способ вложиться в OpenAI и другие «закрытые» ИИ-компании — через криптоплатформы 2 ч.
Акции Intel достигли исторического максимума — вложения властей США с августа упятерились 2 ч.