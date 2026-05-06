Прототип тихого сверхзвукового лайнера NASA X-59 в шаге от преодоления сверхзвукового барьера

NASA продолжает испытания экспериментального сверхзвукового самолёта X-59, который является частью программы Quesst, направленной на создание технологий тихого сверхзвукового полёта. Недавно аппарат достиг скорости 0,98 Маха (1234 км/ч), приблизившись к преодолению звукового барьера. Эти испытания проходят в пустыне Мохаве в Калифорнии и являются важным этапом подготовки самолёта к полноценным сверхзвуковым полётам.

Источник изображения: NASA

Во время тестового полёта пилот выполнил серию сложных манёвров, включая фигуру высшего пилотажа «горка». Также самолёт совершил плавные крены из стороны в сторону и другие манёвры для проверки конструкции воздушного судна на устойчивость к вибрациям. Полученные данные помогут определить безопасные границы нагрузки при эксплуатации X-59.

Главная особенность самолёта X-59 заключается в его необычной конструкции. Самолёт имеет очень длинный и узкий нос, который составляет почти треть всей длины корпуса. Благодаря такой форме ударные волны распределяются иначе, и вместо громкого звукового удара на земле слышен лишь тихий «хлопок», сравнимый по громкости с хлопком закрывающейся автомобильной двери. Эта технология может решить проблему, из-за которой сверхзвуковые пассажирские полёты над сушей на десятилетия оказались под запретом.

Носовая часть самолёта полностью перекрывает пилоту обзор ниже уровня горизонта. Поэтому пилот видит происходящее по курсу благодаря носовым камерам и экрану монитора. На видео выше впервые показана работа системы визуализации в кабине пилота X-59.

В будущем NASA планирует провести серию полётов над различными населёнными пунктами США, чтобы изучить реакцию людей на новые акустические характеристики самолёта. Если испытания окажутся успешными, результаты будут переданы международным авиационным регуляторам для пересмотра существующих правил. Это может открыть путь к возвращению коммерческих сверхзвуковых перевозок, которые позволят значительно сократить время перелётов между городами и странами.

Теги: x-59, nasa, сверхзвуковой, самолёты
