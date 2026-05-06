Valve открыла путь к кастомизации Steam Controller и Steam Controller Puck, опубликовав точные чертежи их корпусов

Valve выпустила CAD-файлы с чертежами корпусов нового контроллера Steam Controller и шайбы Steam Controller Puck для беспроводного подключения и подзарядки контроллера. Файлы включают STP- и STL-модели, а также технические чертежи с критическими особенностями и запрещёнными зонами (keep-outs) для каждого устройства. Это предоставляет возможность моддерам создавать собственные аксессуары для этих устройств.

«Здравствуйте! У нас есть отличные новости для тех, кому нравится оптимизировать, модифицировать или разрабатывать аксессуары для Steam Controller и Puck. С сегодняшнего дня CAD-файлы внешних корпусов Steam Controller и Puck (то есть их топологической поверхности) можно загрузить и использовать по лицензии Creative Commons. Они включают в себя STP- и STL-модели, а также технические чертежи с критическими особенностями и запрещёнными зонами (keep-outs) для каждого устройства. Файлы доступны здесь. Нам не терпится взглянуть на результаты ваших экспериментов!», — сообщили в Valve.

Valve уже не в первый раз делится с сообществом чертежами своих устройств. В 2016 году компания опубликовала CAD-файлы оригинального контроллера Steam, в 2019-м — CAD-файлы VR-гарнитуры Valve Index, контроллеров и базовых станций, а в 2022-м — файлы внешнего корпуса Steam Deck.

У будущей домашней игровой системы Steam Machine есть съёмная передняя панель. Valve ранее заявляла, что опубликует CAD-файлы, чтобы пользователи могли проектировать и печатать на 3D-принтере собственные панели.

CAD-файлы полезны не только для 3D-печати в домашних условиях. С их помощью производители аксессуаров могут проверять размеры, зазоры и геометрию поверхности, не прибегая к реверс-инжинирингу. В случае с системами Valve это может помочь компаниям разрабатывать кастомные панели, крепления, рукоятки, крышки и другие дополнения для аппаратной части после выхода устройств.