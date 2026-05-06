ЦОД уходят в море: Samsung придумала плавучую платформу для ИИ

Samsung Heavy Industries представила проект большого плавучего центра обработки данных, который сможет обеспечивать работу систем искусственного интеллекта по всему миру. Корейская компания заручилась поддержкой американского партнёра Mousterian.

В октябре 2025 года Samsung и OpenAI подписали декларацию о намерениях относительно всестороннего партнёрства, в том числе и разработки плавучего ЦОД. Объект специально предназначается для размещения таких систем, как OpenAI ChatGPT, на водной платформе. Он будет находиться в открытом море и напрямую подключаться к электросети вблизи прибрежных энергетических объектов. Эта идея, уверены в Samsung, поможет значительно сократить многолетний процесс строительства наземных ЦОД. Проект реализуется совместно с американским инфраструктурным девелопером Mousterian.

Вместо ожидания новых подключений к сети платформа будет причаливать рядом с существующими тепловыми или атомными электростанциями — береговая линия становится зоной развёртывания цифровой инфраструктуры; баржи перевозят серверные залы с жидкостным охлаждением, способным масштабироваться в зависимости от спроса. В итоге компания, способная быстро подключать вычислительные мощности, получает преимущество перед более медленными конкурентами. Mousterian обещает за три года обеспечить такие объекты питанием мощностью 1,5 ГВт.

Есть у подобных проектов и собственные недостатки. Эксперты выражают сомнения по поводу кибербезопасности, физического доступа и долгосрочной надёжности объектов. В значительной мере управление ими усложняют такие факторы, как морская среда, воздействие штормов и время реагирования на чрезвычайные ситуации. Есть мнение, что это будет нишевый вариант, а не кардинально новый способ размещения для большинства вычислительных мощностей ИИ. Сначала придётся убедиться, сколько таких объектов удастся ввести в эксплуатацию в соответствии с планом.

Теги: samsung, цод, ии
