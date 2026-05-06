Смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro на мощных чипах MediaTek показались на изображениях в преддверии анонса

Xiaomi готовится выпустить производительные смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro, которые скоро поступят в продажу — в Европе цены на них будут начинаться от €749. Они очень напоминают основную флагманскую серию Xiaomi 17. Изображения смартфонов опубликовал немецкоязычный ресурс WinFuture.

По неофициальной информации, Xiaomi 17T работает на чипе MediaTek Dimensity 8500-Ultra с 12 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт на встроенном накопителе UFS 4.1. Отмечаются также аккумулятор на 6500 мА·ч, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, блоком из 50-мегапиксельной основной камеры, 50-мегапиксельной с телеобъективом и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной; в качестве программной платформы выступает Android 16.

Старший Xiaomi 17T Pro получил более новый и мощный процессор Dimensity 9500 с 12 Гбайт оперативной памяти, накопитель от 512 Гбайт, более ёмкую батарею на 7000 мА·ч, 6,83-дюймовый AMOLED-экран с частотой 144 Гц, Android 16 и такие же камеры, но с улучшенным основным сенсором.

Базовый Xiaomi 17T получит голубую, розовую и чёрную расцветки при ценнике от €749; более мощный Xiaomi 17T Pro в синем, тёмно-розовом и чёрном вариантах можно будет приобрести по цене от €999. Дата выхода обоих новых смартфонов неизвестна.