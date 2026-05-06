Соавтор Mortal Kombat подтвердил работу над новой Mortal Kombat «и не только»

Принадлежащая Warner Bros. Games американская студия NetherRealm (серии Mortal Kombat, Injustice) подтвердила работу над следующей игрой ещё прошлой весной, однако лишь теперь раскрыла характер проекта.

Источник изображений: NetherRealm Studios

О том, чем в настоящее время занимается NetherRealm Studios, в интервью изданию Collider рассказал вице-президент и творческий руководитель студии, а также соавтор Mortal Kombat Эд Бун (Ed Boon).

«Мы определённо работаем над ещё одной игрой Mortal Kombat и не только. Так что у нас в печи много всего, и не только игр, но и других форм медиа и тому подобного. Готовим много отличных анонсов», — интригует фанатов Бун.

Комментарий Буна пришёлся на разгар слухов о возможном продолжении серии супергеройских файтингов Injustice. Художник Warner Bros. Games у себя в резюме недавно указал неподтверждённую Injustice 3.

Тем временем инсайдер MultiverSusie, прошлой весной недвусмысленно намекавший, что NetherRealm работает над Injustice 3, теперь говорит о необходимости отхода от бренда — файтинг во вселенной DC, но без привязки к Injustice?

Последней на данный момент выпущенной игрой NetherRealm является Mortal Kombat 1. Файтинг вышел в сентябре 2023 года на PC, PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch, а уже спустя 20 месяцев лишился контентной поддержки.

За прошедшее с релиза время Mortal Kombat 1 получила два платных набора с дополнительными бойцами и сюжетное расширение Khaos Reigns. Продажи игры недавно превысили 8 млн копий.

Теги: mortal kombat, netherrealm studios, warner bros. games, файтинг
