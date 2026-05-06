«Борьба за выживание»: Microsoft хочет отказаться от обязательств по энергосбережению ради процветания ИИ

По словам осведомлённых источников, Microsoft может отказаться от одной из самых амбициозных целей в отрасли по использованию чистой энергии. Ранее компания планировала к 2030 году обеспечить 100 % почасового потребления электроэнергии за счёт закупок возобновляемой энергии. Изменение экологического курса корпорации должно повысить её конкурентоспособность в гонке за обеспечение электроэнергией центров обработки данных (ЦОД).

Дорогостоящее и энергоёмкое строительство ЦОД меняет взгляды компаний на осуществимость климатических обязательств, принятых до эры ИИ. Представитель Microsoft заявил, что компания продолжает искать возможности для поддержания ежегодной цели по софинансированию, не комментируя гораздо более жёсткое обязательство по почасовому потреблению. Переговоры внутри Microsoft продолжаются, и окончательное решение ещё не принято.

Крупные технологические компании ранее публично озвучивали необычайно амбициозные целей по сокращению выбросов, при этом Microsoft даже пообещала удалять из атмосферы больше углекислого газа, чем выбрасывает. Но по мере того, как такие компании, как Amazon и Meta пытаются обеспечить достаточное количество энергии для удовлетворения потребностей искусственного интеллекта, привлекательность использования ископаемого топлива быстро растёт. В гонке за скорейшим запуском центров обработки данных цели в области чистой энергии отходят на второй план.

Источник изображений: unsplash.com

Объявленная в 2021 году флагманская цель Microsoft в области чистой энергии — получившая название 100/100/0 — предполагала, что компания будет на 100 % компенсировать потребление электроэнергии, 100 % времени, за счёт закупок энергии с нулевым выбросом углерода. Это обязательство по покупке электроэнергии, эквивалентной годовому потреблению, оказалось значительно амбициознее, чем предыдущая цель Microsoft, которую компания уже достигла, — закупка достаточного количества возобновляемой энергии для покрытия годового потребления электроэнергии.

В своих последних отчётах об устойчивом развитии Meta, Google, Amazon и Microsoft заявили, что их выбросы углекислого газа выросли на 64 %, 51 %, 33 % и 23 % соответственно по сравнению с показателями до первого запуска ChatGPT в конце 2022 года. Microsoft выделила «факторы роста, такие как ИИ и расширение облачных вычислений» в качестве причин резкого роста выбросов.

Потребление природного газа ЦОД по регионам США / Источник изображения: Bloomberg

По данным Bloomberg, за следующее десятилетие объём электроэнергии, потребляемой дата-центрами в США, вероятно, увеличится более чем вдвое, до 106 гигаватт, при этом ключевую роль будет играть природный газ. В глобальном масштабе возобновляемые источники энергии покроют лишь 50 % роста спроса на электроэнергию для ЦОД.

Microsoft каждые три месяца добавляет около гигаватта мощности ЦОД — этого достаточно для обеспечения электроэнергией 750 000 домов. По состоянию на февраль Microsoft заключила контракты на поставку более 40 гигаватт возобновляемой энергии. Недавно компания подписала соглашения о подключении к сети дополнительных 1,2 гигаватт проектов безуглеродной энергетики в Висконсине, начиная с конца 2028 года. В этом штате Microsoft разрабатывает один из своих крупнейших центров обработки данных для ИИ. Компания также вела переговоры о финансировании крупного газоперерабатывающего завода в Пермском бассейне Западного Техаса.

Microsoft сталкивается с серьёзными финансовыми ограничениями. До конца декабря компания планирует потратить $190 млрд, в основном на центры обработки данных. Рост затрат на ИИ привёл к сокращению бюджетов во многих подразделениях, включая те, которые занимаются вопросами сокращения выбросов углекислого газа, что привело к более тщательному анализу финансовых обязательств по проектам в области чистой энергии.

«Искусственный интеллект — это борьба за выживание для крупных технологических компаний, поэтому все имеющиеся в их распоряжении средства направляются на создание как можно большего количества ИИ», — заявил представитель фонда High Tide Foundation.

По словам людей, знакомых с программой, внутри Microsoft достижение цели 100/100/0 всегда считалось труднодостижимой задачей. Google, которая назвала свой собственный аналогичный план «прорывной» целью, заявила в своём последнем отчёте об устойчивом развитии, что ей удалось использовать безуглеродную энергию примерно в двух третях случаев.

Почасовое согласование потребления энергии подразумевает, что компании закупают достаточное количество чистой энергии или сертификатов возобновляемой энергии, чтобы компенсировать общее количество мегаватт-часов электроэнергии, потреблённой ими за определённый период. Такой подход является популярной стратегией для компаний, стремящихся выполнить свои обязательства по борьбе с изменением климата. Критики почасового согласования утверждают, что такие программы могут фактически препятствовать инвестициям в возобновляемую энергию, создавая дополнительную нагрузку на бюджет и административные расходы, которые многие компании не смогут понести.

Теги: microsoft, цод, чистая энергия, энергопотребление
