Anthropic наделила управляемых ИИ-агентов Claude «сновидениями» — в некотором роде

На конференции разработчиков Code with Claude компания Anthropic представила функцию, которую она называет «сновидениями» для управляемых ИИ-агентов Claude. В данном случае под «сновидениями» понимается процесс анализа недавних событий и выявления конкретных вещей, которые стоит сохранить в «памяти» для планирования будущих задач и взаимодействий.

Функция «сновидения» находится на стадии предварительного тестирования и доступна только для управляемых агентов (Managed Agents) на платформе Claude. Управляемые агенты представляют собой альтернативу более высокого уровня по сравнению с прямым использованием API-сообщений. Anthropic описывает их как «предварительно созданные, настраиваемые агентские модули, работающие в управляемой инфраструктуре». Они предназначены для ситуаций, когда необходимо, чтобы несколько агентов работали над задачей или проектом в течение нескольких минут или часов до получения конечного результата.

Anthropic описывает «сновидения» как запланированный процесс, в ходе которого просматриваются сессии и хранилища памяти, а также осуществляется отбор конкретных воспоминаний. Это важно, поскольку контекстные окна для языковых моделей ограничены, и важная информация может быть потеряна в ходе длительных проектов. В части чата многие модели используют процесс, называемый компактизацией, при котором длительные разговоры периодически анализируются, и модели пытаются удалить нерелевантную информацию из контекстного окна, сохраняя при этом то, что действительно важно для текущего разговора, проекта или задачи. Однако этот процесс обычно ограничен конкретным разговором с одним агентом. «Сновидения» — это периодически повторяющийся процесс, при котором прошлые сессии и хранилища памяти могут анализироваться разными агентами, а важные закономерности выявляются и сохраняются в памяти для будущего использования.

Пользователи смогут выбирать между автоматическим процессом и непосредственным просмотром изменений в памяти.

«Сновидения выявляют закономерности, которые отдельный агент не может увидеть самостоятельно, включая повторяющиеся ошибки, рабочие процессы, к которым сходятся агенты, и предпочтения, разделяемые всей командой. Они также реструктурируют память, чтобы она оставалась высокоинформативной по мере своего развития. Это особенно полезно для длительной работы и оркестровки нескольких агентов», — говорит Anthropic.

Разработчики могут запросить доступ к «сновидениям», пока она находится на стадии предварительного тестирования. Компания Anthropic также объявила, что две ранее анонсированные функции предварительного просмотра исследовательских проектов — «Результаты» и «Оркестровка многоагентных систем» — стали более широко доступны. Кроме того, Anthropic удвоит пятичасовые лимиты использования Claude Code для подписчиков тарифных планов Pro и Max, тем самым отвечая на многочисленные жалобы пользователей на недостаточное время сессий.