Сегодня 07 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Anthropic наделила управляемых ИИ-агенто...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Anthropic наделила управляемых ИИ-агентов Claude «сновидениями» — в некотором роде

На конференции разработчиков Code with Claude компания Anthropic представила функцию, которую она называет «сновидениями» для управляемых ИИ-агентов Claude. В данном случае под «сновидениями» понимается процесс анализа недавних событий и выявления конкретных вещей, которые стоит сохранить в «памяти» для планирования будущих задач и взаимодействий.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Функция «сновидения» находится на стадии предварительного тестирования и доступна только для управляемых агентов (Managed Agents) на платформе Claude. Управляемые агенты представляют собой альтернативу более высокого уровня по сравнению с прямым использованием API-сообщений. Anthropic описывает их как «предварительно созданные, настраиваемые агентские модули, работающие в управляемой инфраструктуре». Они предназначены для ситуаций, когда необходимо, чтобы несколько агентов работали над задачей или проектом в течение нескольких минут или часов до получения конечного результата.

Anthropic описывает «сновидения» как запланированный процесс, в ходе которого просматриваются сессии и хранилища памяти, а также осуществляется отбор конкретных воспоминаний. Это важно, поскольку контекстные окна для языковых моделей ограничены, и важная информация может быть потеряна в ходе длительных проектов. В части чата многие модели используют процесс, называемый компактизацией, при котором длительные разговоры периодически анализируются, и модели пытаются удалить нерелевантную информацию из контекстного окна, сохраняя при этом то, что действительно важно для текущего разговора, проекта или задачи. Однако этот процесс обычно ограничен конкретным разговором с одним агентом. «Сновидения» — это периодически повторяющийся процесс, при котором прошлые сессии и хранилища памяти могут анализироваться разными агентами, а важные закономерности выявляются и сохраняются в памяти для будущего использования.

Пользователи смогут выбирать между автоматическим процессом и непосредственным просмотром изменений в памяти.

«Сновидения выявляют закономерности, которые отдельный агент не может увидеть самостоятельно, включая повторяющиеся ошибки, рабочие процессы, к которым сходятся агенты, и предпочтения, разделяемые всей командой. Они также реструктурируют память, чтобы она оставалась высокоинформативной по мере своего развития. Это особенно полезно для длительной работы и оркестровки нескольких агентов», — говорит Anthropic.

Разработчики могут запросить доступ к «сновидениям», пока она находится на стадии предварительного тестирования. Компания Anthropic также объявила, что две ранее анонсированные функции предварительного просмотра исследовательских проектов — «Результаты» и «Оркестровка многоагентных систем» — стали более широко доступны. Кроме того, Anthropic удвоит пятичасовые лимиты использования Claude Code для подписчиков тарифных планов Pro и Max, тем самым отвечая на многочисленные жалобы пользователей на недостаточное время сессий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-бот Claude удалось «разговорить» до вредоносного кода и рецептов взрывчатки — хотя напрямую о них даже не спрашивали
Anthropic начала бета-тестирование Claude Security — сервиса на Opus 4.7 для поиска уязвимостей в коде
Meta✴ готовит персонального ИИ-помощника для миллиардов пользователей — проект на $145 млрд пугает инвесторов
Gemini в «Google Документах» научился запоминать «постоянные» инструкции
Десктопный Google Chrome без предупреждения раздулся до более чем 4 Гбайт — из-за ИИ
Издатели: Цукерберг лично одобрил массовое пиратство книг для обучения ИИ
Теги: anthropic, claude, claude code, ии-агент
anthropic, claude, claude code, ии-агент
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Тёмная, горячая, безжизненная скала»: телескоп «Джеймс Уэбб» впервые изучил поверхность экзопланеты за пределами Солнечной системы
Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades
Bank of America призвал взвалить спасение игровой индустрии на потребителя — GTA VI должна стоить $80
Исключённые из параллельного импорта ноутбуки и накопители не исчезнут из продажи, но подорожают
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
Anthropic наделила управляемых ИИ-агентов Claude «сновидениями» — в некотором роде 17 мин.
Лаконичный трейлер раскрыл дату выхода и цену олдскульного приключения Mina the Hollower от создателей Shovel Knight 3 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой Pragmata и других новых игр 5 ч.
Славянская Devil May Cry: разработчики балетного слешера «Царевна: Эпоха сказок» показали пять минут чистого геймплея 5 ч.
«Спокойной ночи и удачи!»: руководитель франшизы Dying Light покинул Techland после 13 лет работы 6 ч.
Meta готовит персонального ИИ-помощника для миллиардов пользователей — проект на $145 млрд пугает инвесторов 6 ч.
Второй трейлер GTA VI вышел ровно год назад, а фанаты вычислили дату следующего показа по расположению планет 7 ч.
Серверы Ubuntu снова заработали после пятидневной DDoS-атаки 8 ч.
Соавтор Mortal Kombat подтвердил работу над новой Mortal Kombat «и не только» 8 ч.
Google проведёт 12 мая мероприятие Android Show I/O Edition — там расскажут об Android 17 и, вероятно, об Aluminium OS 9 ч.
1 Тбайт/с на x16: PCI-SIG раньше срока предоставила спецификации PCI Express 8.0 версии 0.5 18 мин.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса Xastra A700 ARGB «башня» для всего 2 ч.
Инвесторы требуют от Nintendo поднять цену Switch 2 — сейчас консоль убыточна 3 ч.
Corning построит в США три завода по выпуску оптоволокна для ИИ ЦОД с чипами NVIDIA 4 ч.
Смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring 2 выйдет не раньше 2027 года — с упором на автономность и мониторинг здоровья 5 ч.
Мировой рынок чипов идёт к $1 трлн — первый квартал принёс почти $300 млрд 5 ч.
Energizer представила безопасные для детей и питомцев батарейки-таблетки — они не вызывают ожогов при проглатывании 5 ч.
Nvidia с помощью Corning заменит тысячи медных кабелей в дата-центрах оптикой — ради скорости и экономии энергии 5 ч.
AMD уйдёт от универсальных серверных CPU — EPYC ждёт дробление под ИИ, облака и другие сценарии 7 ч.
Россияне смогут с 1 сентября сохранять номера телефонов при переезде в другие регионы 8 ч.