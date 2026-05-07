Эпидемию одиночества не вылечить ИИ-ботами — они лишь усиливают изоляцию

Одиночество толкает людей к ИИ-чат-ботам, но общение с ними лишь усиливает изоляцию. К такому выводу пришли психологи Данигэн Фолк (Dunigan Folk) и Элизабет Данн (Elizabeth Dunn), год наблюдавшие за 2149 взрослыми из четырёх англоязычных стран. Работа опубликована в журнале Psychological Science и ставит под сомнение надежды на то, что ИИ-компаньоны помогут справиться с эпидемией одиночества.

Источник изображения: Kristina Tripkovic / unsplash.com

Фолк и Данн четырежды за двенадцать месяцев опросили жителей Великобритании (50 %), США (28 %), Канады (14 %) и Австралии (8 %). Все четыре волны опросов прошли 979 человек, три — 466, две — 395, одну — 309. Средний возраст участников составил 40 лет, мужчин и женщин оказалось почти поровну. Каждый раз респондентов спрашивали, как часто за минувшие четыре месяца они обращались к ИИ-чат-ботам за советом по жизненным вопросам, вели с ними повседневные разговоры или просто искали компанию. Одновременно анкеты фиксировали уровень эмоциональной изоляции опрашиваемых и более широкий показатель их социальной связанности с окружающими. Исследователи учитывали и крупные события в жизни участников опроса: переезд, расставание, начало устойчивых романтических отношений, рождение ребёнка.

В каждой волне от 26 до 30 % опрошенных сообщали, что за предыдущие четыре месяца пользовались чат-ботами в социальных целях — например, обращались к ним за советом по жизненным вопросам, вели с ними повседневные разговоры или искали у них ощущение общения. При этом средняя частота таких обращений за год наблюдения статистически значимо не изменилась. Для эмоциональной изоляции ключевая закономерность оказалась двунаправленной: участники, которые чувствовали себя более эмоционально изолированными, через четыре месяца, как правило, чаще обращались к чат-ботам, а рост такого использования, в свою очередь, предсказывал более высокую эмоциональную изоляцию в следующей волне. Крупные жизненные события с последующим ростом обращений к ИИ-чат-ботам связаны не были.

С более широким показателем социальной связанности картина оказалась иной. Люди, ощущавшие более слабую связь с социальным окружением, тоже чаще обращались к чат-ботам четыре месяца спустя, однако само по себе такое использование не предсказывало статистически значимого дальнейшего снижения социальной связанности. Из всех жизненных событий только разрыв отношений был связан с последующим ослаблением социальной связанности, но обращений к ИИ-чат-ботам после него не прибавлялось. Остальные события — переезд, начало устойчивых романтических отношений, рождение ребёнка — не показали статистически значимой связи с последующей социальной связанностью.

Авторы предполагают, что люди могут снова и снова обращаться к ИИ-чат-ботам, потому что они доступны в любой момент и убедительно имитируют живое общение. Но такие сравнительно лёгкие и поверхностные контакты, по мнению Фолка и Данн, могут вытеснять более ценное общение с реальными людьми. У ИИ нет собственной внутренней жизни, поэтому он не способен на подлинную ответную откровенность, важную для полноценных долгосрочных человеческих отношений, и именно поэтому привязанность к чат-ботам может со временем не удовлетворять социальные потребности человека, а усиливать чувство одиночества.

«В совокупности эти результаты дают первые свидетельства того, что одиночество может побуждать людей искать общение с чат-ботами, но такое использование со временем способно усугублять чувство одиночества. Тем не менее мы призываем к осторожности в выводах, учитывая предварительный характер нашего анализа», — заключили авторы. Наблюдательный характер исследования не позволяет делать однозначных причинно-следственных выводов, а все данные получены из ответов самих участников, что не исключает систематических искажений.

Теги: ии, изоляция, общество, психология, ии-бот
