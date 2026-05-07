Российские и белорусские смарт-ТВ стали заметно популярнее на отечественном рынке — но лидируют китайские бренды

Российские и белорусские марки умных телевизоров за минувшие два года увеличили долю рынка с 10,8 % до 17,4 %, передают «Ведомости» со ссылкой на данные J’son and Partners Consulting. За I квартал 2026 года в России продано на 2 млн или на 10 % больше умных телевизоров, чем за аналогичный период прошлого, подсчитали в «М.видео»; тенденцию подтвердили в «Ситилинке» и Wildberries.

Доля умных моделей на российском рынке телевизоров сейчас составляет 93 %, или 61 млн единиц, сообщили в сейлз-хаусе Launcher. Сегмент умных телевизоров открыли корейские Samsung и LG, но сейчас их продукция вытесняется российскими марками, такими как Dexp, «Яндекс ТВ Станция», Hartens, «Триколор», «Сбер», Tuvio, Novex, Horizont, «Витязь» и Hi, а также китайскими TCL, Haier, Hisense и BBK. Ещё в 2023 году на корейские модели умных телевизоров приходились 50,3 % рынка; в 2025 году этот показатель снизился до 43,3 % — при этом китайские бренды увеличили долю рынка с 20,4 % до 24,7 %.

Крупнейшим фактором роста доли рынка российских производителей являются «Яндекс» и «Сбер» — обе компании предлагают целые экосистемы: собственные программные платформы, службы умного дома и контент в собственных онлайн-кинотеатрах, чем Samsung и LG похвастаться в России не могут. Для российского покупателя телевизор перестал быть просто экраном, превратившись в центр доступа к стриминговым платформам, голосовым ассистентам и устройствам умного дома.

Примечательно, что при значительном росте российского рынка умных телевизоров в штуках продажи в денежном выражении за I квартал 2026 года составили 58,2 млрд руб., что соответствует росту всего на 1 %. Это объясняется жёсткой конкуренцией, которая привела к снижению среднего чека — его величина, по подсчётам экспертов, за тот же период составила от 29 000 до 34 604 руб. В количественном выражении самыми востребованными в России являются умные телевизоры марок Haier, Xiaomi, Hisense и TCL; в денежном — TCL, Hisense, Haier и Samsung, указывают в «М.видео»; наибольшим спросом пользуются модели с диагональю от 40 до 55 дюймов. На торговой площадке Wildberries чаще всего покупают телевизоры Haier, Samsung, Harper, TCL, «Яндекс», Xiaomi и LG.

Корейские марки сохраняют популярность в дорогом сегменте, рынок же в целом смещается в сторону китайской продукции. По итогам 2026 года продажи умных телевизоров могут снизиться, считают эксперты: в лучшем случае негативная динамика составит 2 %, в худшем — от 5 % до 8 % по сравнению с 2025 годом. Неблагоприятными факторами остаются себестоимость продукции и ключевая ставка. Тем не менее в перспективе ближайших 2–3 лет россияне, как ожидается, полностью обновят парк телевизоров — обычные будут вытеснены умными, что станет стимулом для роста спроса на услуги дистрибуции и монетизации цифрового контента.