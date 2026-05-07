Google закрыла разработку ИИ-агента для сложных задач в интернете Project Mariner

Компания Google сообщила о прекращении работы над Project Mariner — агентом искусственного интеллекта, предназначенного для автономного выполнения задач в интернете.

«Спасибо, что пользовались Project Mariner. Он был закрыт 4 мая 2026 года, и его технология перешла в другие продукты Google», — гласит сообщение на странице проекта. Поисковый гигант представил Project Mariner в декабре 2024 года; некоторое время спустя ИИ-агент получил обновление, позволявшее ему выполнять до десяти задач одновременно. За последний год Google интегрировала функции Project Mariner в другие сервисы ИИ. Gemini Agent, например, научился архивировать электронные письма от имени пользователя или бронировать для него гостиницы. Некоторые функции Project Mariner перекочевали в поисковый «Режим ИИ».

В этом году Google представила функции «автоматического браузера» в Chrome — это тоже ИИ-агент, способный выполнять многоэтапные задачи. Компания не уточнила, работает ли данная функция на основе технологий Project Mariner, но она стала ответом на решения от OpenAI, Perplexity и OpenClaw. Возможно, на смену этому проекту придут новые функции ИИ, о которых компания расскажет на конференции Google I/O, которая откроется 19 мая.

Теги: google, ии-агент, закрытие
