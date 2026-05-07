Сегодня 07 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google DeepMind будет обучать ИИ в косми...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google DeepMind будет обучать ИИ в космической песочнице EVE Online

Google DeepMind, исследовательская лаборатория в области искусственного интеллекта (входит в холдинг Alphabet), приобрела миноритарную долю в разработчике популярного научно-фантастического симулятора EVE Online, планируя использовать игру для изучения «искусственного интеллекта в сложных, динамичных, управляемых игроками системах».

Источник изображения: eveonline.com

Источник изображения: eveonline.com

Как сообщает Ars Technica, соглашение о партнёрстве в области исследований было заключено после того, как разработчик EVE Online, компания CCP Games выкупила свою долю у бывших владельцев из южнокорейского издательства Pearl Abyss (Crimson Desert), чтобы далее работать в качестве независимой компании под новым брендом Fenris Creations.

DeepMind и Fenris Creations указали в совместном заявлении, что EVE Online представляет собой «уникально богатую среду для исследований», особенно, когда речь идёт о разработке систем ИИ, использующих «долгосрочное планирование, память и непрерывное обучение». DeepMind сообщила, что проведёт контролируемые эксперименты со своими моделями в специально разработанной офлайн-версии игры, работающей на локальном сервере, без прямого влияния на игровой процесс для онлайн-игроков. Обе компании «также изучат новые игровые возможности, которые станут доступны благодаря этим технологиям».

Google DeepMind и ранее использовала игры для проверки моделей машинного обучения, такие, как Го, Atari VCS и StarCraft. В последнее время компания использует модели «виртуального мира» для обучения ИИ-систем работе в физической реальности.

По словам гендиректора Fenris, изучение EVE позволит моделям Google DeepMind исследовать «сложные проблемы, длительные временные рамки и новые возможности».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google закрыла разработку ИИ-агента для сложных задач в интернете Project Mariner
Найден новый способ обхода шифрования Google Chrome для кражи паролей
ИИ в поиске Google теперь читает Reddit — и цитирует оттуда экспертные мнения
Спрос на ИИ-услуги Anthropic в первом квартале взлетел в 80 раз, поэтому ей и понадобился суперкомпьютер Маска
Новый хит Capcom: продажи экспериментального боевика Pragmata достигли двух миллионов копий
Эпидемию одиночества не вылечить ИИ-ботами — они лишь усиливают изоляцию
Теги: google, deepmind, ии, eve online
google, deepmind, ии, eve online
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades
Исключённые из параллельного импорта ноутбуки и накопители не исчезнут из продажи, но подорожают
Даже хакеры устали от нейросетей: их форумы захлестнула ИИ-бурда 3 мин.
Google DeepMind будет обучать ИИ в космической песочнице EVE Online 5 мин.
Anthropic занялась повышением привлекательности ИИ-бота Claude для простых пользователей 11 мин.
«Экономил ради этого целый год»: трейлер кроссовера Wuthering Waves и Cyberpunk: Edgerunners привёл фанатов в восторг 37 мин.
Спрос на ИИ-услуги Anthropic в первом квартале взлетел в 80 раз, поэтому ей и понадобился суперкомпьютер Маска 2 ч.
Новый хит Capcom: продажи экспериментального боевика Pragmata достигли двух миллионов копий 2 ч.
Google закрыла разработку ИИ-агента для сложных задач в интернете Project Mariner 3 ч.
Найден новый способ обхода шифрования Google Chrome для кражи паролей 3 ч.
Эпидемию одиночества не вылечить ИИ-ботами — они лишь усиливают изоляцию 5 ч.
Squadron 42 может не выйти в 2026 году из-за GTA VI, а Star Citizen «никогда не будет закончена» 5 ч.
Ускоритель AMD Instinct MI430X оказался вшестеро быстрее Nvidia Rubin, но он не для ИИ 42 мин.
Anthropic достанутся все мощности ИИ-кластера xAI Colossus 1 2 ч.
Оптимизм руководства AMD по поводу серверных CPU разогнал акции — плюс 19 % за день 2 ч.
Разработка спецификаций PCIe 8.0 прошла полпути — интерфейс предложит 256 ГТ/с и до 1 Тбайт/с на слот 2 ч.
AMD усилит кастомизацию серверных процессоров с учётом разнообразия ИИ-нагрузок 2 ч.
Xiaomi представила роутер BE7200 Pro с восьмёркой антенн и Wi-Fi 7 2 ч.
Microsoft предложила ветеранам компании щедрые отступные за уход на пенсию по собственному желанию 2 ч.
Huawei представила планшет MatePad Pro Max, смартфон Nova 15 Max и россыпь смарт-часов 3 ч.
Минцифры РФ: в Москве 9 мая отключат мобильный интернет даже для «белых списков» 3 ч.
Маск пытался подмять по себя OpenAI и «купить» Альтмана местом в совете директоров Tesla 3 ч.