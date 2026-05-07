Google DeepMind будет обучать ИИ в космической песочнице EVE Online

Google DeepMind, исследовательская лаборатория в области искусственного интеллекта (входит в холдинг Alphabet), приобрела миноритарную долю в разработчике популярного научно-фантастического симулятора EVE Online, планируя использовать игру для изучения «искусственного интеллекта в сложных, динамичных, управляемых игроками системах».

Как сообщает Ars Technica, соглашение о партнёрстве в области исследований было заключено после того, как разработчик EVE Online, компания CCP Games выкупила свою долю у бывших владельцев из южнокорейского издательства Pearl Abyss (Crimson Desert), чтобы далее работать в качестве независимой компании под новым брендом Fenris Creations.

DeepMind и Fenris Creations указали в совместном заявлении, что EVE Online представляет собой «уникально богатую среду для исследований», особенно, когда речь идёт о разработке систем ИИ, использующих «долгосрочное планирование, память и непрерывное обучение». DeepMind сообщила, что проведёт контролируемые эксперименты со своими моделями в специально разработанной офлайн-версии игры, работающей на локальном сервере, без прямого влияния на игровой процесс для онлайн-игроков. Обе компании «также изучат новые игровые возможности, которые станут доступны благодаря этим технологиям».

Google DeepMind и ранее использовала игры для проверки моделей машинного обучения, такие, как Го, Atari VCS и StarCraft. В последнее время компания использует модели «виртуального мира» для обучения ИИ-систем работе в физической реальности.

По словам гендиректора Fenris, изучение EVE позволит моделям Google DeepMind исследовать «сложные проблемы, длительные временные рамки и новые возможности».