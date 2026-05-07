Сегодня 07 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Даже хакеры устали от нейросетей: их фор...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Даже хакеры устали от нейросетей: их форумы захлестнула ИИ-бурда

Хакеры, мошенники и другие киберпреступники стали жаловаться на ИИ-бурду, которая заполонила не только традиционные соцсети, но и закрытые форумы, где они обсуждают кибератаки и другую незаконную деятельность, пишет Wired.

Источник изображения: JC Gellidon / unsplash.com

Источник изображения: JC Gellidon / unsplash.com

Пользователи хакерских форумов начали жаловаться на то, что администраторы этих ресурсов взимают деньги и пытаются развернуть на платформах функции генеративного искусственного интеллекта. Рядовых пользователей этих ресурсов раздражают вторжение ИИ в их жизнь и огромные объёмы низкокачественных ИИ-материалов, которые публикуются в сообществах. К такому выводу пришли по результатам недавно проведённого исследования (PDF) учёные Эдинбургского университета (Великобритания). Они проанализировали 97 895 посвящённых ИИ переписок с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 до конца минувшего года. Пользователи хакерских ресурсов жалуются на то, что в сообществах публикуются сводки основных концепций кибербезопасности, на количество постов низкого качества и выражают обеспокоенность тем, что ИИ-обзоры в поиске Google снижает число посетителей форумов.

На протяжении десятилетий эти форумы и торговые площадки стали платформами для ведения незаконного бизнеса: здесь хакеры обмениваются украденными данными, размещают объявления о своих услугах — и клевещут друг на друга. Несмотря на особую атмосферу этих сообществ и попытки обманывать друг друга, здесь также царит чувство общности. Пользователи нарабатывают себе репутацию, а администрации ресурсов проводят конкурсы. Пользователь одного из таких ресурсов выразил негодование, что другие участники сообщества публикуют сообщения, созданные с помощью ИИ, не тратя времени и сил, чтобы собственными силами написать хотя бы одну или две фразы. Другой указал, что приходит на форум за человеческим общением, а для переписки с ИИ мог бы открыть один из множества других сайтов.

Источник изображения: Philipp Katzenberger / unsplash.com

Источник изображения: Philipp Katzenberger / unsplash.com

С момента появления ChatGPT интерес к киберпреступной деятельности с использованием ИИ значительно возрос — он оказался востребован как опытными, так и начинающими хакерами. ИИ используется для создания дипфейков, атак с использованием методов социальной инженерии, перевода, написания кода и поиска уязвимостей. Вот только написанные ИИ хакерские продукты вызывают недоверие — у них обнаруживаются слабые места и уязвимости, через которые подчас удаётся раскрыть базовую инфраструктуру хакеров. Одни киберпреступники порой указывают другим, что те только и могут, что пользоваться ИИ.

Впрочем, явно негативных эффектов ИИ в хакерском сообществе пока не отмечается: значительного снижения порога входа в «отрасль» пока не произошло, не обнаружено и серьёзных сбоев в работе бизнес-моделей и прочих действий. Чаще всего киберпреступники используют ИИ в областях, которые и без того были в значительной мере автоматизированы: в SEO-мошенничестве, в управлении ботами в соцсетях и в мошеннических схемах на сайтах знакомств. Некоторые хакеры указали, что хотели бы поработать с ИИ, который помогал бы им лучше формулировать мысли и писать грамотнее. Обсуждается идея запуска работающих с помощью ИИ торговых площадок для киберпреступников, но эту идею поддерживают далеко не все — у некоторых сформировалось стойкое предубеждение в отношении ИИ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хакер вывел из кошелька Grok токены на сумму $204 000, но потом добровольно вернул их
Незнакомые QR-коды опасны: Microsoft зафиксировала рост фишинга через такие метки на 146 %
Хакеры «вырубили» Ubuntu: серверы не работают, критические патчи застряли
Спрос на ИИ-услуги Anthropic в первом квартале взлетел в 80 раз, поэтому ей и понадобился суперкомпьютер Маска
Google закрыла разработку ИИ-агента для сложных задач в интернете Project Mariner
Найден новый способ обхода шифрования Google Chrome для кражи паролей
Теги: хакеры, форум, ии, информационная безопасность
хакеры, форум, ии, информационная безопасность
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
Исключённые из параллельного импорта ноутбуки и накопители не исчезнут из продажи, но подорожают
Даже хакеры устали от нейросетей: их форумы захлестнула ИИ-бурда 15 мин.
Google DeepMind будет обучать ИИ в космической песочнице EVE Online 17 мин.
Anthropic занялась повышением привлекательности ИИ-бота Claude для простых пользователей 23 мин.
«Экономил ради этого целый год»: трейлер кроссовера Wuthering Waves и Cyberpunk: Edgerunners привёл фанатов в восторг 49 мин.
Спрос на ИИ-услуги Anthropic в первом квартале взлетел в 80 раз, поэтому ей и понадобился суперкомпьютер Маска 2 ч.
Новый хит Capcom: продажи экспериментального боевика Pragmata достигли двух миллионов копий 2 ч.
Google закрыла разработку ИИ-агента для сложных задач в интернете Project Mariner 3 ч.
Найден новый способ обхода шифрования Google Chrome для кражи паролей 3 ч.
Эпидемию одиночества не вылечить ИИ-ботами — они лишь усиливают изоляцию 5 ч.
Squadron 42 может не выйти в 2026 году из-за GTA VI, а Star Citizen «никогда не будет закончена» 5 ч.
Переговоры профсоюза и руководства Samsung провалились — сотрудники требуют до 15 % прибыли 7 мин.
ИИ научили следить за животными в дикой природе — он разбирает миллионы снимков за дни вместо месяцев 9 мин.
Ускоритель AMD Instinct MI430X оказался вшестеро быстрее Nvidia Rubin, но он не для ИИ 54 мин.
Anthropic достанутся все мощности ИИ-кластера xAI Colossus 1 2 ч.
Оптимизм руководства AMD по поводу серверных CPU разогнал акции — плюс 19 % за день 2 ч.
Разработка спецификаций PCIe 8.0 прошла полпути — интерфейс предложит 256 ГТ/с и до 1 Тбайт/с на слот 2 ч.
AMD усилит кастомизацию серверных процессоров с учётом разнообразия ИИ-нагрузок 2 ч.
Xiaomi представила роутер BE7200 Pro с восьмёркой антенн и Wi-Fi 7 2 ч.
Microsoft предложила ветеранам компании щедрые отступные за уход на пенсию по собственному желанию 3 ч.
Huawei представила планшет MatePad Pro Max, смартфон Nova 15 Max и россыпь смарт-часов 3 ч.