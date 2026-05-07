Даже хакеры устали от нейросетей: их форумы захлестнула ИИ-бурда

Хакеры, мошенники и другие киберпреступники стали жаловаться на ИИ-бурду, которая заполонила не только традиционные соцсети, но и закрытые форумы, где они обсуждают кибератаки и другую незаконную деятельность, пишет Wired.

Пользователи хакерских форумов начали жаловаться на то, что администраторы этих ресурсов взимают деньги и пытаются развернуть на платформах функции генеративного искусственного интеллекта. Рядовых пользователей этих ресурсов раздражают вторжение ИИ в их жизнь и огромные объёмы низкокачественных ИИ-материалов, которые публикуются в сообществах. К такому выводу пришли по результатам недавно проведённого исследования (PDF) учёные Эдинбургского университета (Великобритания). Они проанализировали 97 895 посвящённых ИИ переписок с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 до конца минувшего года. Пользователи хакерских ресурсов жалуются на то, что в сообществах публикуются сводки основных концепций кибербезопасности, на количество постов низкого качества и выражают обеспокоенность тем, что ИИ-обзоры в поиске Google снижает число посетителей форумов.

На протяжении десятилетий эти форумы и торговые площадки стали платформами для ведения незаконного бизнеса: здесь хакеры обмениваются украденными данными, размещают объявления о своих услугах — и клевещут друг на друга. Несмотря на особую атмосферу этих сообществ и попытки обманывать друг друга, здесь также царит чувство общности. Пользователи нарабатывают себе репутацию, а администрации ресурсов проводят конкурсы. Пользователь одного из таких ресурсов выразил негодование, что другие участники сообщества публикуют сообщения, созданные с помощью ИИ, не тратя времени и сил, чтобы собственными силами написать хотя бы одну или две фразы. Другой указал, что приходит на форум за человеческим общением, а для переписки с ИИ мог бы открыть один из множества других сайтов.

С момента появления ChatGPT интерес к киберпреступной деятельности с использованием ИИ значительно возрос — он оказался востребован как опытными, так и начинающими хакерами. ИИ используется для создания дипфейков, атак с использованием методов социальной инженерии, перевода, написания кода и поиска уязвимостей. Вот только написанные ИИ хакерские продукты вызывают недоверие — у них обнаруживаются слабые места и уязвимости, через которые подчас удаётся раскрыть базовую инфраструктуру хакеров. Одни киберпреступники порой указывают другим, что те только и могут, что пользоваться ИИ.

Впрочем, явно негативных эффектов ИИ в хакерском сообществе пока не отмечается: значительного снижения порога входа в «отрасль» пока не произошло, не обнаружено и серьёзных сбоев в работе бизнес-моделей и прочих действий. Чаще всего киберпреступники используют ИИ в областях, которые и без того были в значительной мере автоматизированы: в SEO-мошенничестве, в управлении ботами в соцсетях и в мошеннических схемах на сайтах знакомств. Некоторые хакеры указали, что хотели бы поработать с ИИ, который помогал бы им лучше формулировать мысли и писать грамотнее. Обсуждается идея запуска работающих с помощью ИИ торговых площадок для киберпреступников, но эту идею поддерживают далеко не все — у некоторых сформировалось стойкое предубеждение в отношении ИИ.