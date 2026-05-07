TSMC вкладывается в морские ветряки, чтобы не упереться в дефицит энергии для выпуска чипов

Концентрация значительной части мирового производства передовых полупроводниковых чипов на территории Тайваня давно беспокоит отраслевых экспертов и политиков, и дефицит энергии на острове является одним из факторов риска. Осознавая его, TSMC сейчас активно сотрудничает с энергетическими компаниями, поставляющими электроэнергию к берегам Тайваня с ветровых электростанций морского базирования.

В конце апреля, например, TSMC заключила 30-летний контракт с канадской энергетической компанией Northland Power, которая построит к западу от Тайваня три крупные ветровые электростанции, в совокупности выдающие более 1 ГВт. Первая фаза проекта Hai Long начала снабжать Тайвань электроэнергией ещё в прошлом году, а последняя очередь ветровых электрогенерирующих мощностей будет введена в строй в следующем году.

Актуальность усиления электроснабжения для Тайваня в целом увеличилась после начала военных действий в Иране, поскольку островные ТЭС на 50 % зависят от привозного природного газа, а его поставки с Ближнего Востока оказались заблокированы. Пришлось покупать газ впрок в Австралии и США, и если обычно Тайвань довольствовался двухнедельными запасами, то на фоне кризиса их пришлось увеличить до объёма, позволяющего местной промышленности без проблем функционировать до августа или даже сентября этого года. Традиционно Тайвань до трети природного газа закупал в Катаре, а после удара иранских дронов по местным перерабатывающим предприятиям они прекратились. В целом, тайваньская экономика, включая транспортную отрасль и коммунальное хозяйство, на 97 % зависит от углеводородного сырья, завозимого на остров извне.

Власти Тайваня рассчитывают к 2035 году предоставить местным компаниям до 15 ГВт новых генерирующих мощностей, преимущественно за счёт развития ветровой энергетики в прибрежной зоне. Непосредственно TSMC, которая исторически потребляла до 10 % всей доступной на Тайване электроэнергии, поставила перед собой задачу до 60 % необходимой электроэнергии к 2030 году получать из возобновляемых ресурсов, причём в масштабах мирового производства — у компании есть предприятия в Китае, США и Японии, а ещё одно строится в Германии. К 2040 году TSMC желает на 100 % обеспечивать свои энергетические потребности за счёт возобновляемых источников. С учётом намеченных темпов экспансии производства, TSMC к 2030 году будет потреблять до четверти всего доступного на Тайване электричества. По этой причине профильную инфраструктуру нужно развивать адекватными темпами. Компания также сотрудничает с датским поставщиком Ørsted и немецким WPD, каждый из которых готов предоставить примерно по 1 ГВт генерирующих мощностей, располагая ветряные установки как у берегов Тайваня, так и на территории острова.

