Samsung Display показала линзы для умных очков с micro-OLED, способные отображать полупрозрачное видео

Компания eMagin, принадлежащая Samsung Display, представила на выставке SID Display Week прототипы линз для умных очков, оснащённых micro-OLED-дисплеями, которые могут отображать изображения и видео.

Источник изображений: PCMag / Michael Kan

В линзах применяется волноводная структура, то есть micro-OLED-дисплеи скрыты и передают видеосигнал по краям линз. Затем свет направляется в глаза через выгравированные на стекле узоры, которые выглядят как крошечные щели и могут создавать эффект прозрачности линз.

Компания eMagin не показала готовые умные очки на основе этих линз. Вместо этого она продемонстрировала две линзы со встроенными micro-OLED-дисплеями, установленными на специальной подставке, к которой можно было подойти и посмотреть сквозь стекло.

Технических подробностей о разработке немного. Компания демонстрирует возможности технологии с помощью зацикленного видео, показывая, как micro-OLED-дисплеи, встроенные в очки, могут накладывать довольно детализированные прозрачные цифровые изображения «поверх» реальности. В видео также показано, что с помощью очков можно просматривать видеоролики на YouTube, общаться с друзьями, а также сканировать окружающие объекты и, например, искать информацию о пищевой ценности того или иного блюда, на которое смотрит пользователь.

Размеры встроенных в линзы micro-OLED-дисплеев составляют 0,62 дюйма. Они поддерживают разрешение 1280 × 1024 пикселей, частоту обновления до 85 Гц, а также обладают яркостью более 20 000 кд/м2. Хотя демонстрационные изображения были откалиброваны в сторону жёлтого оттенка, для micro-OLED-дисплеев заявлен 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Как пишет PCMag, в смарт-очках Ray-Ban от Meta тоже используется волновод, но он покрывает только 20 % поля зрения, отображая изображение 600 × 600 пикселей в правой линзе.

На выставке SID Display Week показан не коммерческий продукт, а концепт micro-OLED-дисплеев, которые могут применяться не только в потребительских устройствах для дополненной и виртуальной реальности, но также и для военных, медицинских и промышленных целей. На данный момент неясно, будет ли Samsung Electronics когда-либо внедрять данную технологию в свои устройства. Южнокорейский гигант работает над собственными умными очками, дебют которых ожидается до конца текущего года.

Теги: emagin, смарт-очки, micro-oled, линза, прототип
