Apple закажет новую партию чипов A18 Pro из-за высокого спроса на MacBook Neo

Бюджетный MacBook Neo стал настоящим хитом — Apple рассказала о его успехе в ходе последнего финансового отчёта и предупредила, что в текущем квартале дефицит на него сохранится.

Сейчас Apple рассчитывает выпустить около 10 млн MacBook Neo — примерно вдвое больше, чем планировала первоначально. Для этого полупроводниковому подрядчику TSMC придётся запустить в производство новую партию этих процессоров, а Apple будет вынуждена заплатить за неё. Для первой партии компания использовала отбраковку чипов A18 Pro, изначально предназначавшихся для iPhone 16 Pro.

Дело в том, что показатели выхода годных чипов не идеальны — некоторые экземпляры сходят с конвейера с частично дефектными ядрами. В iPhone 16 Pro используется A18 Pro с шестью ядрами графического процессора, и вместо того, чтобы просто выбрасывать их, Apple скопила их на складе и стала устанавливать в MacBook Neo, который официально работает на чипе с пятиядерной графикой. Но сейчас у компании заканчиваются остатки этих отбракованных экземпляров, а значит, ей нужно заказать у TSMC новую партию A18 Pro для 5 млн новых MacBook Neo.

Заказ на новые чипы, очевидно, обойдётся Apple дороже прежних «бесплатных», и нет ясности, что компания с этим сделает: согласится на сниженную маржу от MacBook Neo или переложит эти издержки на потребителя. Есть версия, что Apple повторит схему, уже отработанную на Mac mini: прекратит продажу младшей версии MacBook Neo за $599 c 256 Гбайт на встроенном накопителей и оставит только старшую на 512 Гбайт за $699 — это поможет эффективнее компенсировать дополнительные затраты на процессоры.

Каким бы ни было решение, оно может оказаться лишь временным — в начале 2027 года ожидается анонс MacBook Neo второго поколения на чипах A19 Pro. Это, предположительно, будет отбраковка от процессоров для актуальных iPhone 17.