Новый стандарт жанра для вселенной «Чужих»: анонсирован амбициозный кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite 2

Вслед за прошлогодней утечкой издатель Daybreak Game Company и разработчики из Cold Iron Studios посредством портала IGN официально представили сиквел своего кооперативного шутера Aliens: Fireteam Elite.

Основным геймплейным отличием Aliens: Fireteam Elite 2 от оригинальной игры оказалось расширение кооператива: вместо трёх человек отряд теперь вмещает четырёх. Нововведению посвящён анонсирующий трейлер.

Aliens: Fireteam Elite 2 отправит отряд из четырёх колониальных морпехов в самые опасные уголки вселенной «Чужих». Разработчики уверяют, что речь идёт не о спасательной операции, а о борьбе за выживание.

«Ксеноморфы поджидают в коридорах, нападают из тени и давят числом. Каждая комната может стать для вас последней. Координируйте действия, используйте уникальные способности классов и адаптируйтесь на ходу», — призвали авторы.

Обещают более глубокие командные механики, улучшение знакомых классов и один новый (настраиваемый «Специалист»), ещё более свирепых и разнообразных ксеноморфов, широкий выбор оружия и режим «Орда» на запуске.

Разработчики Aliens: Fireteam Elite 2 намерены установить новый стандарт кооператива во вселенной «Чужих»: более проработанные механики отряда, умные враги и полностью настраиваемый класс.

Релиз Aliens: Fireteam Elite 2 ожидается ближайшим летом на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Судя по информации на странице в сервисе Valve, игра получит поддержку восьми языков, но русского среди них не будет.